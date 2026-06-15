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Новости по тегу #церкви и костелы

Более 260 тыс. рублей выделено из фонда Президента на реставрацию костела в Будславе
15 июня 2026 17:13

Более 260 тыс. рублей выделено из фонда Президента на реставрацию костела в Будславе

Королева Бона своими руками закладывала фундамент этого костёла – узнали историю святыни в Лунно
02 декабря 2025 15:16

Королева Бона своими руками закладывала фундамент этого костёла – узнали историю святыни в Лунно

Кладезь величественных костёлов – посетили Вороновский район в Гродненской области
15 марта 2025 12:09

Кладезь величественных костёлов – посетили Вороновский район в Гродненской области

Октябрь объявлен месяцем религиозного туризма – на какие святыни едут посмотреть в Беларусь?
07 октября 2024 18:17

Октябрь объявлен месяцем религиозного туризма – на какие святыни едут посмотреть в Беларусь?