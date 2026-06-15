Новости по тегу #церкви и костелы

Будславский костел – одну из самых известных исторических достопримечательностей Беларуси – восстанавливают после серьезного пожара 2021 года.
А камень королевы Боны в народе считается талисманом для влюбленных.
Предлагаем паломник-тур для католиков.
В туристические маршруты включены почти полторы тысячи религиозных объектов: от колыбели христианства Софийского собора и оплота православия Свято-Успенского Жировичского монастыря до старинных храмов-крепостей и деревянных церквей Полесья.
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