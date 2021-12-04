Женщина должна восстановиться. Какой перерыв между родами рекомендуют делать гинекологи?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Вопрос Венере Леонидовне. Почему медицинское сообщество все-таки скептически немного относится, когда беременность наступает одна за одной?

Венера Семенчук, заместитель директора по медицинской экспертизе и реабилитации РНПЦ «Мать и дитя»:

Рекомендуемый период между беременностями – два-три года. Потому что восстановительный период организма физического и эмоционального у женщины где-то длится год. Если на этот период еще попадает очередной какой-то дисбаланс гормональный, конечно, для организма женщины – это достаточно серьезный стресс. Женщина должна все-таки восстановиться. Особенно, если предыдущие роды были оперативные. Тем более перерыв между родами должен быть два-три года для того, чтобы женщина могла восстановиться.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Но, видите, какую мы тенденцию наблюдаем. Если раньше рожали в 20 лет, и для молодого организма родить в 20 или в 22 – это как бы так себе ещё стресс. А сейчас, когда рожают после 30-ти и ближе к 40-ка. То, понимаете, что вот эта разница между родами, может быть, еще должна быть увеличена? Или это не влияет? Венера Семенчук:

Две беременности подряд, двое родов… Алена Родовская:

В 20 лет и в 40.