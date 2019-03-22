На Несвижской фабрике сшили эксклюзивную дизайнерскую форму для учеников Деревнянской школы

Новости Беларуси. Синий цвет и дизайнерская лента. Школьная форма появилась у учащихся Деревнянской средней школы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сшила ее Несвижская швейная фабрика. Для мальчиков – костюм, а для девочек – юбка и жилет, все из шерсти. Блузка или гольф – на усмотрение учащихся. Это единственная школа в Столбцовском районе со своим стилем в одежде.

Родителям такой формат понравился: не нужно ехать в столицу в поисках одежды, все можно приобрести на месте. Кроме высокого качества, радует и запас ткани. Когда ребенок подрастет – форма все равно подойдет.

Константин Прокопович:

Хороший выбор. Мы остановились на этой форме. У меня еще две девочки подрастают. В школу пойдут, тоже, думаю, будем одевать.

Оксана Прокопович:

Преподаватели всегда говорят комплименты. Говорят, что форма красивая.

Татьяна Сенько:

Отдельная школьная форма – это правильное решение, так как дети находятся в одинаковых рамках и условиях, тем самым никто не выделяется. Это настраивает детей на учебный процесс.

Мария Шумчик, директор Деревнянской средней школы:

Школьная форма – создает прекрасный психологический климат в учреждении образования. Это непосредственно отражается на качестве знаний наших учеников.