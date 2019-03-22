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На Несвижской фабрике сшили эксклюзивную дизайнерскую форму для учеников Деревнянской школы

22 марта 2019 15:03
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Новости Беларуси. Синий цвет и дизайнерская лента. Школьная форма появилась у учащихся Деревнянской средней школы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На Несвижской фабрике сшили эксклюзивную дизайнерскую форму для учеников Деревнянской школы-1

Сшила ее Несвижская швейная фабрика. Для мальчиков – костюм, а для девочек – юбка и жилет, все из шерсти. Блузка или гольф – на усмотрение учащихся. Это единственная школа в Столбцовском районе со своим стилем в одежде.  

На Несвижской фабрике сшили эксклюзивную дизайнерскую форму для учеников Деревнянской школы-4

Родителям такой формат понравился: не нужно ехать в столицу в поисках одежды, все можно приобрести на месте. Кроме высокого качества, радует и запас ткани. Когда ребенок подрастет – форма все равно подойдет.

На Несвижской фабрике сшили эксклюзивную дизайнерскую форму для учеников Деревнянской школы-7

На Несвижской фабрике сшили эксклюзивную дизайнерскую форму для учеников Деревнянской школы-9

Константин Прокопович:
Хороший выбор. Мы остановились на этой форме. У меня еще две девочки подрастают. В школу пойдут, тоже, думаю, будем одевать.   

На Несвижской фабрике сшили эксклюзивную дизайнерскую форму для учеников Деревнянской школы-12

Оксана Прокопович:
Преподаватели всегда говорят комплименты. Говорят, что форма красивая.

На Несвижской фабрике сшили эксклюзивную дизайнерскую форму для учеников Деревнянской школы-15

Татьяна Сенько:
Отдельная школьная форма – это правильное решение, так как дети находятся в одинаковых рамках и условиях, тем самым никто не выделяется. Это настраивает детей на учебный процесс.

На Несвижской фабрике сшили эксклюзивную дизайнерскую форму для учеников Деревнянской школы-18

Мария Шумчик, директор Деревнянской средней школы:
Школьная форма – создает прекрасный психологический климат в учреждении образования. Это непосредственно отражается на качестве знаний наших учеников.  

На Несвижской фабрике сшили эксклюзивную дизайнерскую форму для учеников Деревнянской школы-21

Согласовывают форму с родителями заранее. Весной снимают предварительные мерки из учеников, а в конце лета окончательные. Обойдется форма до ста рублей. Покупать новую придется только через два учебных года.   

На Несвижской фабрике сшили эксклюзивную дизайнерскую форму для учеников Деревнянской школы-24

На Несвижской фабрике сшили эксклюзивную дизайнерскую форму для учеников Деревнянской школы-26

На Несвижской фабрике сшили эксклюзивную дизайнерскую форму для учеников Деревнянской школы-28

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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