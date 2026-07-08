Кухарев проинспектировал строительство путепровода в Каменной Горке

Качественные, безопасные и современные путепроводы в столице – гарант комфортного трафика. Владимир Кухарев проинспектировал строительство моста в Каменной Горке. Он соединит два района – Фрунзенский и Центральный – и станет первым звеном третьего внутреннего городского кольца.

Владимир Латушкин, генеральный директор управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:

На сегодняшний момент мы занимаемся реконструкцией улицы Колесникова, улицы Люцинская, что обеспечит проезд транспорта на период строительства путепровода. Работы по первой очереди уже завершены на 80 %, и в июле уже будет полностью реализована схема на постоянной основе. То есть объект будет закончен. Дальше, когда уже построится мостовое полотно – благоустройство, асфальт, то есть это все за нами, освещение. В этом году положим асфальт, сделаем благоустройство и, в принципе, путепровод заработает.

На этом объекте строители используют на 100 % отечественные материалы. Бетонные смеси, арматура и датчики износа. При этом подвоз крупногабаритных элементов проводят в ночное время, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на городской трафик.