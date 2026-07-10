Перспективы развития мирного атома в Беларуси – Кочанова провела встречу с коллективом БелАЭС

Крупнейший энергетический проект страны, который подтвердил верность решения по его строительству. Речь об уже проверенном опыте эксплуатации Белорусской атомной электростанции. За время ее работы выработано 63 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а число внутренних потребителей в стране продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На уровне Президента принято решение о развитии белорусско-российского проекта – строительстве третьего энергоблока на действующей станции. Перспективы пятилетки и проекты по подготовке кадров с трудовым коллективом обсудила председатель Совета Республики.

Своими глазами увидеть работу Белорусской атомной станции – уникальная возможность для учащихся Национального детского технопарка. Совместный проект по профориентации талантливых старшеклассников стал возможен благодаря содействию Совета Республики. Ранее детей до 18 лет на производственные площадки не пускали. Теперь же каждый месяц ребята приезжают на станцию с экскурсиями – здесь побывали уже почти три сотни ребят. Некоторые загорелись мечтой работать на БелАЭС.

Захар Сулешко, учащийся Национального детского технопарка:

В будущем планирую связывать свою жизнь с энергетикой, возможно, также приду работать на Белорусскую атомную электростанцию. Я вижу в этом очень много перспектив, именно как в Беларуси. Мы следуем также тенденциям, которые в мире сейчас развиваются, в плане той же инженерной экологии. И очень хочется привнести именно свой вклад профессиональный.

Татьяна Петрович, учащаяся Национального детского технопарка:

Никогда не была на Белорусской атомной электростанции – побывала, посмотрела, незабываемые впечатления, эмоции. Это очень перспективное место работы, очень коллектив теплый. Видно, все командные работники, такое оборудование новое.

Поиск мотивированных кадров, повышение квалификации работников – слагаемые развития БелАЭС. Сегодня около 3 тысяч человек персонала обеспечивают бесперебойную работу главного энергетического комплекса страны. С трудовым коллективом провела встречу спикер Совета Республики Наталья Кочанова. Говорили о стратегических перспективах развития мирного атома и продолжении белорусско-российского сотрудничества. За 5 лет два энергоблока суммарно уже выработала более 63 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. В планах увеличить мощности.