Муковозчик: все больше белорусов убеждаются, что не всякая социальная сеть полезна

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

В том, что не всякая социальная сеть полезна, понемногу убеждается все большее число белорусов. Вот сеть Threads. Она же действительно похожа на женскую раздевалку с приоткрытой дверью. Заходи, кто хочет, и делай, что тебе надо. Только уши заткни от визга – и вперед.

Беглые там активно гадят, раз от раза формируя волны недовольных. Тех, кому если не плюнуть в своей стране на воротник, так и не уснуть. А коммерсы под шумок все чаще проводят собственные торговые опросы и маркетинговые фокус-группы. Бесплатно. Пользуясь тем, что у обитателей коммунальной кухни о чем ни спроси, тут же получишь кучу ответов.

В этом фанаты Threads очень похожи на зевак на Красной площади: ты начать не успеешь, как засоветуют. Одна компания возьми и невинно так спроси: мы разработали мороженое со вкусом пива, стоит ли запускать его в продажу? Понятно, что раз разработали, то и будут продавать, никого не спрашивая.

Но умникам-то из соцсетей невдомек, что ими пользуются как дармовыми рекламными агентами. Потому они понеслись расшаривать и предлагать свои варианты. А ведь на самом-то деле не надо ни задарма на коммерсов трудиться, ни работать на зарубеж, ни изобретать ничего второй раз.