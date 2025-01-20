«Наш Президент» – документально-биографический очерк презентовали в Национальной библиотеке Беларуси

Книга, которая должна быть в доме каждого белоруса. Документально-биографический очерк «Наш Президент» презентовали 20 января в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Над изданием трудился уникальный авторский коллектив: Александр Радьков, Наталья Эйсмонт, Владимир Перцов и Александр Карлюкевич. Это далеко не биография главы государства, а глубокое и многогранное исследование его жизненного пути, политической деятельности и влияния на судьбу страны.

Авторы не ставили перед собой задачу разоблачить тайны политического закулисья или представить сенсационные факты. Напротив, их целью было показать, как много было сделано и продолжает делаться нашим Президентом для каждого белоруса. Очерк позволяет читателю глубже понять, каким образом президентская работа переплетается с судьбой народа. И даже уникальную возможность сопричастности к важнейшим событиям и решениям. Этот эффект достигается за счет дополнительных материалов. Среди них – рукописные тезисы главы государства, подготовленные им для выступления на площадке ООН в сентябре 2015 года, а также копии зачетной книжки, что добавляет личный и человечный аспект к образу Президента.

Александр Радьков, заслуженный деятель науки Беларуси:

Здесь идет эта линия: было, есть и будет. Что было, как из этого страну Президент выводил, над чем он сегодня работает и что будет в перспективе. Эта книга, на наш взгляд, такая живая, потому что личность привлекательная и о ней сложно писать, но очень интересно.

Также в Национальной библиотеке сегодня открылась выставка уникальных экспонатов, созданных с белорусской душой. На ней представлены подарки от трудовых коллективов страны Президенту. Событие беспрецедентное – свыше сотни уникальных предметов покинули стены дворца независимости. Среди экспонатов – портреты, созданные с помощью искусственного интеллекта, а также символический ключ, врученный главе государства на открытии третьей ветки метро.