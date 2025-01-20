В Марьиной Горке прошла общественно-культурная акция «Голоса родной страны»

Единение белорусского народа через искусство. Общественно-культурная акция «Голоса родной страны» звучит в разных уголках Минской области. Очередная точка в маршруте – Марьина Горка, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В районном Центре культуры собрались представители разных сфер деятельности и возрастов. Все вместе говорили о развитии региона и достижениях страны. Музыкальный подарок подготовили местные коллективы и артисты. В каждой композиции – любовь к родной стране и малой родине.

Дина Павлова, учитель Дубровской средней школы: Мы гордимся нашими достижениями. Это замечательно, что мы имеем возможность вместе встречать ответственное мероприятие в нашей стране. Конечно, выборы Президента – это очень важное событие. Мы хотим сказать, что действительно наша страна и наш народ должны быть едины.

Татьяна Присяжнюк, директор Пуховичского районного краеведческого музея:

Пуховщина – это край с уникальными традициями, историей своего развития. И естественно, мы, пуховчане, каждый раз с радостью и гордостью принимаем на своей территории дорогих гостей.

В холле развернулась выставка, где представлены достижения Пуховичского района за последние пять лет. Где организации и предприятия презентовали свою продукцию. Кстати, марафон продолжает путешествие по Минской области и заглянет в каждый уголок центрального региона.