Как развивается бизнес в Беларуси? Вот какие мероприятия запланированы на Неделе предпринимательства
Повышение уровня консолидации делового сообщества и стимулирование предпринимательской активности тех белорусов, кто пока не решился самореализоваться в бизнесе. Это всего лишь одна из многих задач, которые стоят перед важным деловым событием осени. Напомним, сегодня стартует белорусская Неделя предпринимательства. До 27 октября международные бизнесмены, бизнес-ангелы, финансисты, а также все, кто связан с бизнесом, смогут обсудить на Неделе предпринимательства, как же быть белорусскому бизнесу.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Владимир Наумович, заместитель министра экономики Республики Беларусь.
На каких площадках состоится форум?
Юрий Царев, ведущий:
На каких площадках состоится этот форум? Все ли белорусские бизнесмены, особенно молодые предприниматели, смогут поучаствовать и во всех ли уголках нашей страны?
Владимир Наумович, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Неделя предпринимательства стартует 23 октября. Запланировано достаточно большое количество мероприятий, они пройдут, как вы заметили, по всей стране, с очень большим количеством привлеченных экспертов, бизнесменов, деятелей органов государственного управления и людей, близких к бизнесу. Само по себе мероприятие стартует с прямой телефонной линии с 10 до 12 часов, руководители органов государственного управления, местных органов управления дадут свои консультации в прямом эфире.
Юрий Царев:
Это очень здорово, когда государство и предприниматель, бизнес идут в одной связке. Скажите, а какие сферы будут затронуты? Все ли сферы предпринимательства или сделан будет акцент на каких-то особенных отраслях?
Владимир Наумович:
Состоится большой, достаточно интересный форум уже в Могилеве, его тематика – это развитие предпринимательства, ведение бизнеса в рамках программ импортозамещения промышленной кооперации. Соберется достаточно представительное бизнес-сообщество, где будут пытаться решить вопросы организации тех процессов, которые бы помогли бизнесу влиться в те кооперационные цепочки, малому, среднему бизнесу, мы о нем говорим, в кооперационные цепочки с крупными предприятиями. Найти, возможно, механизмы для их дальнейшего взаимодействия, помочь, проложить дорожку от малого бизнеса, среднего бизнеса – к нашим предприятиям гигантам.
Будут ли выставки в рамках мероприятия?
Александра Каштанова, ведущая:
Будут ли какие-то выставки?
Владимир Наумович:
Само собой, как вы уже отметили, неделя достаточно насыщена, в 30 городах республики пройдет более 107 мероприятий, в которых предусмотрены и выставочные мероприятия с презентацией той продукции, которую малое, среднее предпринимательство готовит в нашей стране. Они готовы себя презентовать и показать.
Юрий Царев:
Может быть, есть какие-то законы, которые принимаются для наших предпринимателей, какая-то поддержка со стороны государства?
Владимир Наумович:
Вы задали правильный вопрос. На сегодня в государстве выстроена достаточно четкая система поддержки предпринимательства. Она реализуется на различных уровнях, есть соответствующая нормативная база по поддержке предпринимательства. В рамках этой нормативной базы существуют механизмы поддержки предпринимателей от уровня малого, среднего бизнеса до уровня мощных компаний и предприятий. Эти механизмы многогранные, они где-то включают наши собственные наработки внутри страны, где-то опирались при их принятии на опыт государства с передовыми практиками. Все это в своей совокупности должно помочь бизнесу чувствовать себя уверенно. Тем более в тех условиях, в которых оказалась наша республика в последние годы в рамках санкционной политики в отношении нашего государства, постпандемийный период и пандемийный бросили достаточно много вызовов для предпринимателей, которым необходимо было преодолевать. Конечно, преодолевать легче и проще было совместно с государством.
Что нужно, чтобы создать успешный бренд?
Юрий Царев:
А что нужно, чтобы создать успешный бренд на нашей стране и продвинуть его?
Владимир Наумович:
Чтобы создать успешный бренд, как и в любой отрасли народного хозяйства, в любом деле, назовем это так, нужно много и упорно работать. Нельзя рассчитывать, что прямо завтра появится новый бренд. Этому будет предшествовать, возможно, незаметная скрытая работа предпринимателей, тех стимулов, инструментов поддержки предпринимательства, которые создает государство в институциональной среде, закрепляет на законодательном уровне. Все это выливается в успехе конкретных бизнес-предпринимателей, молодых предпринимателей со своими идеями. Они рождают эти бренды.
Александра Каштанова:
Молодой предприниматель – это независимо от возраста?
Владимир Наумович:
Знаете, хороший вопрос. На самом деле действительно в предпринимательство, в бизнес, как правило, в большей части идет молодежь, потому что она более склонна к риску, к идеям, к действиям, связанным с риском. И когда у человека, наверное, есть уже определенный жизненный опыт, он уже больше на него опирается, более взвешенно смотрит на какие-то вещи, задают себе вопросы, через которые не всегда готов переступить, чтобы двинуться дальше. А вот некоторые идеи рискованные, на которых бизнес опирается, они выстреливают.
Юрий Царев:
Можно ли сказать, что у белорусского предпринимательства молодое лицо? Бизнесмены – люди будущего?
Владимир Наумович:
Совершенно верно. Бизнесмен, молодой предприниматель, бизнесмен в целом ориентируется на будущее. Он ищет те потребности общества, которые необходимо удовлетворить. Если бизнесмен смотрит далеко вперед, видит перспективу, является на рынке первым, что позволяет ему оказывать эту услугу раньше всех. Соответственно, снимать те сливки, которые появляются для него в свете этих возможностей.