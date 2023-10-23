Как развивается бизнес в Беларуси? Вот какие мероприятия запланированы на Неделе предпринимательства

Повышение уровня консолидации делового сообщества и стимулирование предпринимательской активности тех белорусов, кто пока не решился самореализоваться в бизнесе. Это всего лишь одна из многих задач, которые стоят перед важным деловым событием осени. Напомним, сегодня стартует белорусская Неделя предпринимательства. До 27 октября международные бизнесмены, бизнес-ангелы, финансисты, а также все, кто связан с бизнесом, смогут обсудить на Неделе предпринимательства, как же быть белорусскому бизнесу. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Владимир Наумович, заместитель министра экономики Республики Беларусь. На каких площадках состоится форум? Юрий Царев, ведущий:

На каких площадках состоится этот форум? Все ли белорусские бизнесмены, особенно молодые предприниматели, смогут поучаствовать и во всех ли уголках нашей страны?

Владимир Наумович, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Неделя предпринимательства стартует 23 октября. Запланировано достаточно большое количество мероприятий, они пройдут, как вы заметили, по всей стране, с очень большим количеством привлеченных экспертов, бизнесменов, деятелей органов государственного управления и людей, близких к бизнесу. Само по себе мероприятие стартует с прямой телефонной линии с 10 до 12 часов, руководители органов государственного управления, местных органов управления дадут свои консультации в прямом эфире. Юрий Царев:

Это очень здорово, когда государство и предприниматель, бизнес идут в одной связке. Скажите, а какие сферы будут затронуты? Все ли сферы предпринимательства или сделан будет акцент на каких-то особенных отраслях? Владимир Наумович:

Состоится большой, достаточно интересный форум уже в Могилеве, его тематика – это развитие предпринимательства, ведение бизнеса в рамках программ импортозамещения промышленной кооперации. Соберется достаточно представительное бизнес-сообщество, где будут пытаться решить вопросы организации тех процессов, которые бы помогли бизнесу влиться в те кооперационные цепочки, малому, среднему бизнесу, мы о нем говорим, в кооперационные цепочки с крупными предприятиями. Найти, возможно, механизмы для их дальнейшего взаимодействия, помочь, проложить дорожку от малого бизнеса, среднего бизнеса – к нашим предприятиям гигантам. Будут ли выставки в рамках мероприятия? Александра Каштанова, ведущая:

Будут ли какие-то выставки?

Владимир Наумович:

Само собой, как вы уже отметили, неделя достаточно насыщена, в 30 городах республики пройдет более 107 мероприятий, в которых предусмотрены и выставочные мероприятия с презентацией той продукции, которую малое, среднее предпринимательство готовит в нашей стране. Они готовы себя презентовать и показать. Юрий Царев:

Может быть, есть какие-то законы, которые принимаются для наших предпринимателей, какая-то поддержка со стороны государства? Владимир Наумович:

Вы задали правильный вопрос. На сегодня в государстве выстроена достаточно четкая система поддержки предпринимательства. Она реализуется на различных уровнях, есть соответствующая нормативная база по поддержке предпринимательства. В рамках этой нормативной базы существуют механизмы поддержки предпринимателей от уровня малого, среднего бизнеса до уровня мощных компаний и предприятий. Эти механизмы многогранные, они где-то включают наши собственные наработки внутри страны, где-то опирались при их принятии на опыт государства с передовыми практиками. Все это в своей совокупности должно помочь бизнесу чувствовать себя уверенно. Тем более в тех условиях, в которых оказалась наша республика в последние годы в рамках санкционной политики в отношении нашего государства, постпандемийный период и пандемийный бросили достаточно много вызовов для предпринимателей, которым необходимо было преодолевать. Конечно, преодолевать легче и проще было совместно с государством. Что нужно, чтобы создать успешный бренд? Юрий Царев:

А что нужно, чтобы создать успешный бренд на нашей стране и продвинуть его?

Владимир Наумович:

Чтобы создать успешный бренд, как и в любой отрасли народного хозяйства, в любом деле, назовем это так, нужно много и упорно работать. Нельзя рассчитывать, что прямо завтра появится новый бренд. Этому будет предшествовать, возможно, незаметная скрытая работа предпринимателей, тех стимулов, инструментов поддержки предпринимательства, которые создает государство в институциональной среде, закрепляет на законодательном уровне. Все это выливается в успехе конкретных бизнес-предпринимателей, молодых предпринимателей со своими идеями. Они рождают эти бренды. Александра Каштанова:

Молодой предприниматель – это независимо от возраста? Владимир Наумович:

Знаете, хороший вопрос. На самом деле действительно в предпринимательство, в бизнес, как правило, в большей части идет молодежь, потому что она более склонна к риску, к идеям, к действиям, связанным с риском. И когда у человека, наверное, есть уже определенный жизненный опыт, он уже больше на него опирается, более взвешенно смотрит на какие-то вещи, задают себе вопросы, через которые не всегда готов переступить, чтобы двинуться дальше. А вот некоторые идеи рискованные, на которых бизнес опирается, они выстреливают. Юрий Царев:

Можно ли сказать, что у белорусского предпринимательства молодое лицо? Бизнесмены – люди будущего?