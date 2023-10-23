Похоже, преступная жестокость по отношению к иностранцам стала отличительной особенностью политики европейских стран. Действия латвийских силовиков в очередной раз привели к гибели беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В субботу, 21 октября, белорусские пограничники обнаружили у рубежей с соседней страной изможденную женщину африканской внешности. В тяжелом состоянии ее бросили у калитки в ограждении. Наши военнослужащие оказали иностранке первую помощь, однако прибывшие на вызов медики констатировали ее смерть. Все обстоятельства произошедшего будут установлены. С начала года силовики Латвии, Литвы и Польши несут ответственность за гибель свыше 20 беженцев.