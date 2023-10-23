Прямой эфир

Латвийская политика привела к гибели ещё одного беженца на границе с Беларусью

23 октября 2023 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Похоже, преступная жестокость по отношению к иностранцам стала отличительной особенностью политики европейских стран. Действия латвийских силовиков в очередной раз привели к гибели беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийская политика привела к гибели ещё одного беженца на границе с Беларусью-1

В субботу, 21 октября, белорусские пограничники обнаружили у рубежей с соседней страной изможденную женщину африканской внешности. В тяжелом состоянии ее бросили у калитки в ограждении. Наши военнослужащие оказали иностранке первую помощь, однако прибывшие на вызов медики констатировали ее смерть. Все обстоятельства произошедшего будут установлены. С начала года силовики Латвии, Литвы и Польши несут ответственность за гибель свыше 20 беженцев.

# Беженцы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как развивается бизнес в Беларуси? Вот какие мероприятия запланированы на Неделе предпринимательства
23 октября 2023 11:45

Как развивается бизнес в Беларуси? Вот какие мероприятия запланированы на Неделе предпринимательства

Анастасия Шкурдай получила лицензию на Олимпийские игры в Париже
23 октября 2023 11:44

Анастасия Шкурдай получила лицензию на Олимпийские игры в Париже

В Вооружённых Силах Беларуси началась демобилизация
23 октября 2023 10:36

В Вооружённых Силах Беларуси началась демобилизация