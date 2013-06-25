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Около 600 вчерашних студентов собрал традиционный выпускной бал БГУ

25 июня 2013 16:08
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Новости Беларуси. В эти минуты лучшие выпускники Белгосуниверситета отмечают долгожданное событие: традиционный бал собрал около 600 вчерашних студентов. Многие из них стали обладателями наград и призов за достижения в научной и спортивной жизни университета.

Всего в Беларуси в 2013 году стены алма-матер покинут 80 тысяч выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Егор Волчек, выпускник БГУ:
Закончил Белорусский государственный университет. Хотел 4 года назад поступать именно сюда, сегодня закончил. Чувства переполняют.

Наталья Анушкевич, выпускница БГУ:
Для меня это большая радость – закончить один из ведущих вузов нашей страны. Закончив юридический факультет, мне хочется действительно реализовать этот потенциал, то, чему нас научили, и помогать людям бороться за законность.

Сергей Абламейко, ректор БГУ:
Это те ребята, резюме которых будут читаться. Это действительно великолепные выпускники. Поэтому с ними всегда жалко расставаться.

# общество # Сергей Абламейко # БГУ # Выпускной-2013 # Выпускной в Беларуси

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