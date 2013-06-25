Результаты ЦТ по всем предметам смотри здесь

База содержит результаты централизованного тестирования 2013 г.

Русский язык. Результаты ЦТ

Белорусский язык. Результаты ЦТ

История Беларуси. Результаты ЦТ

Математика. Результаты ЦТ

Обществоведение. Результаты ЦТ

Химия. Результаты ЦТ

Всемирная история. Результаты ЦТ

Физика. Результаты ЦТ

Биология. Результаты ЦТ

Английский язык. Результаты ЦТ

Немецкий язык. Результаты ЦТ

Испанский язык. Результаты ЦТ

Французский язык. Результаты ЦТ

География. Результаты ЦТ

Узнать результаты централизованного тестирования онлайн на сайте РИКЗ можно только по серии, номеру документа и номеру бланка ответов.

Кроме того, «Республиканский институт контроля знаний» обеспечивает информирование о результатах централизованного и репетиционного тестирования, посредством мобильной связи с использованием SMS-запросов на короткий номер 5050. Услуга реализована в виде интерактивного сервиса SMS-подписки и на данный момент доступна для абонентов VELCOM, MTС, DIALLOG, LIFE:).

Вы можете как до, так и после прохождения тестирования послать SMS-запрос на короткий номер 5050 в указанном далее формате, и оперативно, по мере обработки бланков ответов, получать ответные SMS-сообщения с вашими результатами.

Внимание! Подписка осуществляется раздельно на каждый из трех этапов репетиционного тестирования и отдельно на получение результатов централизованного тестирования.

Формат SMS-запроса (вводится через пробел):

НомерЭтапаТестирования СерияДокумента НомерДокумента

НомерЭтапаТестирования:

1 – первый этап репетиционного тестирования;

2 – второй этап репетиционного тестирования;

3 – третий этап репетиционного тестирования;

4 – централизованное тестирование (в т. ч. резервный день).

СерияДокумента: Серию документа, указанную в бланке ответов, следует вводить без пробелов большими латинскими буквами. Для белорусских паспортов, например: МР, ВМ, АВ и т.д. Для паспорта гражданина РФ – это первые четыре цифры, напечатанные вверху каждой страницы паспорта. Для паспортов других государств все нецифровые символы следует вводить точно так, как указано в документе.

НомерДокумента: Номер документа, указанного в бланке ответов, следует вводить без пробелов. Стоящие первыми нули следует вводить обязательно. Для белорусских паспортов – это семизначный номер. Для паспортов граждан РФ – это последние шесть цифр, напечатанных вверху каждой страницы паспорта.

Внимание! В случае, если вы ошиблись при формировании SMS-запроса либо ошиблись при заполнении регистрационной части бланка ответов, результат тестирования в виде SMS-сообщения вы получить не сможете, однако стоимость отправленного SMS-сообщения будет списана с вашего счета.

Пример SMS-запроса на получение результатов централизованного тестирования на паспорт гражданина РБ серии МР и № 0123456: 4 МР 0123456

Пример SMS-запроса на получение результатов 3 этапа репетиционного тестирования на паспорт гражданина РБ серии ВМ 1234567: 3 ВМ 1234567

Пример SMS-запроса на получение результатов централизованного тестирования на паспорт гражданина РФ серии 5101 и № 112233: 4 5101 112233

Формат ответного SMS-сообщения:

СерияДокумента НомерДокумента ВидТестирования НомерЭтапаТестирования НазваниеПредмета Балл

Пример ответного SMS-сообщения:

МР 0123456

СТ, Этап 4

Русский язык

Балл: 85

Стоимость отправки SMS-запроса на номер 5050 для абонентов Velcom, МТС, Life составляет 9900 рублей, для абонентов Diallog - 3500 рублей. Стоимость указана без учета налогов.

Внимание! В случае, если вы ошиблись при формировании SMS-запроса, результат тестирования вы получить не сможете, однако стоимость отправленного SMS-сообщения будет списана с вашего счета.