Старейший таможенник Беларуси Александр Крукович отмечает 90-летний юбилей

Новости Беларуси. Герой сюжета – старейший сотрудник таможенных органов Беларуси. Александру Круковичу исполнилось 90. Его жизнь вместила огромное количество событий: 18-летним он попал в партизанский отряд, а после войны продолжил службу в знаменитой Брестской таможне. За длительную карьеру он обнаружил сотни тайников, в которых прятали и драгоценности, и валюту, и даже «живой» товар.

В старой книге, грязных сапогах, детских игрушках и продуктах питания. Из тайников, в которых ветеран таможни Александр Крукович находил контрабанду, можно было бы создать отдельный музей. Одних только незаконно перемещаемых золотых изделий на Брестской таможни при Круковиче изымалось до 80 килограммов в год.

Александр Крукович, ветеран таможенной службы:

Потихонечку надколол подошву от самого сапога и увидел там белую тряпочка. Думаю, зря сюда пихать тряпки никто не будет. Стал щупать и прощупал что-то кругленькое, похожее на монеты. Подумал, что тут улов должен быть хорошим.

В этот день Александр Гаврилович не ошибся и установил личный рекорд: после тщательного досмотра у гражданина было обнаружено более 800 золотых монет общим весом почти 8 килограммов. Бывшие сослуживцы признавались: интуиции Круковича можно только позавидовать. Несмотря на почтенный возраст, он и сегодня делится богатым опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Полевик, главный инспектор отдела идеологической работы Брестской таможни:

Александр Гаврилович Крукович – старейший и заслуженный работник таможенной службы Республики Беларусь. Его стаж работы в таможенных органах – 47 лет. И сегодня он в меру своих сил продолжает принимать участие в воспитании молодых таможенников.

Служебное рвение и впечатляющие результаты не могли остаться без внимания. За время службы Александр Гаврилович поощрялся 162 раза, он – первый таможенник, который награжден орденом Трудового Красного Знамени. Но сегодня юбиляр уверен: награды – не главное. Важно, чтобы любимое дело продолжили в семье.

Александр Крукович:

Дедушка мне рассказывал, как он задерживал контрабанду, про свою службы в таможне. И меня это так впечатлило, что я решил тоже стать таможенником.

90-летний юбилей Александр Гаврилович отметил в тесном кругу семьи и коллег, которые убеждены: теплые слова и искренние пожелания он заслужил всей своей жизнью.