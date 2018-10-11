Около 500 военнослужащих принимают участие в командно-штабном учении на полигоне под Гродно

Новости Беларуси. Задействовано около 100 единиц военной техники. Задача – сдержать наступление захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Задействовано около 100 единиц военной техники. Задача – сдержать наступление захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По легенде противник перешел государственную границу. Ему навстречу на оборонительный рубеж вышел усиленный механизированный батальон. Район обороны был подготовлен в течение суток: техника замаскирована, оборудовано несколько командно-наблюдательных пунктов, проложена связь. Военные выждали момент приближения врага и открыли огонь на поражение. Первые залпы от артиллерии, затем подключились танки, в бой вступили БМП, пехота со стрелковым оружием и гранатометами.
Вадим Суров, командир 6-ой отдельной гвардейской механизированной бригады:
Сейчас мы находимся на передовом пункте управления бригады, с которого ведется управление боем. Противник, скажем, закрепляется на достигнутом рубеже. Батальон, который выполняет поставленную боевую задачу, наносит ему огневое поражение и не дает противнику дальше продвигаться на избранных направлениях.
Виктор Хренин, командующий войсками Западного оперативного командования:
Для проведения учений создан штаб руководства, который разработал замысел проведения учений. Он характеризуется сложной, динамичной и, прежде всего, поучительной обстановкой, которая насыщена элементами внезапности, напряженности, где-то даже разумного риска, заставляет командиров принимать самостоятельные обоснованные решения на смелые и решительные действия.
Четырехдневное учение – как своеобразное подведение итогов работы за год. По окончанию будет выставлена оценка умениям личного состава. Военные подчеркивают: эти маневры направлены на отработку обороны, а не нападения. Сценарии прямиком из жизни – проанализированы военные конфликты современного мира.