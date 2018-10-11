«Аквариум – родильный дом». Акулята-кошки готовятся появиться на свет в мобильном музее океанографии в Минске

Новости Беларуси. В Центральном ботаническом саду ожидается необычное прибавление. Мобильный музей океанографии, который в эти недели припаркован на Кленовой аллее, готовится к рождению трех акулят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яйца акулы-кошки прибыли в Минск из Калининградского музея океана. Одна из живых капсул, в которых созревают хищные рыбы, должна проклюнуться в течение двух недель. Первенца назовут Флора.

Алексей Азаров, директор Центра океанографии «Открытый океан»:

Оформили маленький аквариум – родильный дом. Здесь у нас находятся три яйца – маленьких акулят-кошек. Наши акулята, хотя они еще в яйце, но чувствуют себя хорошо, крутят хвостиками, ползают по этому яйцу.

Мы их расположили таким образом, что посетители нашего музея-океана смогут наблюдать за этими акулятами: они прекрасно видны в этом яйце.