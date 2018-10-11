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«Аквариум – родильный дом». Акулята-кошки готовятся появиться на свет в мобильном музее океанографии в Минске

11 октября 2018 15:24
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Новости Беларуси. В Центральном ботаническом саду ожидается необычное прибавление. Мобильный музей океанографии, который в эти недели припаркован на Кленовой аллее, готовится к рождению трех акулят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Аквариум – родильный дом». Акулята-кошки готовятся появиться на свет в мобильном музее океанографии в Минске-1

«Аквариум – родильный дом». Акулята-кошки готовятся появиться на свет в мобильном музее океанографии в Минске-3

Яйца акулы-кошки прибыли в Минск из Калининградского музея океана. Одна из живых капсул, в которых созревают хищные рыбы, должна проклюнуться в течение двух недель. Первенца назовут Флора.

«Аквариум – родильный дом». Акулята-кошки готовятся появиться на свет в мобильном музее океанографии в Минске-6

Алексей Азаров, директор Центра океанографии «Открытый океан»:
Оформили маленький аквариум – родильный дом. Здесь у нас находятся три яйца – маленьких акулят-кошек. Наши акулята, хотя они еще в яйце, но чувствуют себя хорошо, крутят хвостиками, ползают по этому яйцу.

Мы их расположили таким образом, что посетители нашего музея-океана смогут наблюдать за этими акулятами: они прекрасно видны в этом яйце.

«Аквариум – родильный дом». Акулята-кошки готовятся появиться на свет в мобильном музее океанографии в Минске-9

Со дня на день в мобильном музее установят круглосуточную онлайн -трансляцию – любой желающий сможет понаблюдать за яйцами. Первый очевидец рождения акуленка получит приз от Центра океанографии. Сами детеныши останутся в мобильном музее и будут жить в аквариуме над знаменитым крабом Петровичем.

В планах мобильного музея – «гастроли» по Минску и всей Беларуси.

# Дикие животные # общество # Алексей Азаров # Фотофакт

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