Прямой эфир

Пройти 5 км по сугробам в 30-градусный мороз. Белорус рассказывает, как раньше добирались в школу

11 октября 2018 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Собственный транспорт у белорусских школ стал появляться сравнительно недавно. Ещё в начале века об этом и не думали.

Пройти 5 км по сугробам в 30-градусный мороз. Белорус рассказывает, как раньше добирались в школу-1

Сергей Ковалёв, отвечающий за организацию подвоза школьников Белыничского района, вспоминает своё суровое детство.

Сергей Ковалёв, инженер-механик отдела образования Могилёвского райисполкома:
Школа находилась в другой деревне, где-то около пяти километров от дома. Приходилось ходить в школу и в дождь, и в снег, и в метель, в морозы, которые были за 30 градусов в те времена. Скидки, что плохая погода или нет дороги, учителя не делали, это уважительной причиной не было. Пройти 5 километров по сугробам, да ещё и многокилограммовый ранец с книжками за плечами, и в пальто зимнем, шапке, валенках (другой обуви не было, да и холодно было в другой) физически подкачаешься нормально.

Как сельские школьники добираются на учёбу. Специальный репортаж

# Школы в Беларуси # общество # Сергей Ковалев

Другие новости рубрики

Все новости
Каждый пятый билет, проданный на БелЖД в 2018, был электронным
11 октября 2018 17:28

Каждый пятый билет, проданный на БелЖД в 2018, был электронным

«Аквариум – родильный дом». Акулята-кошки готовятся появиться на свет в мобильном музее океанографии в Минске
11 октября 2018 15:24

«Аквариум – родильный дом». Акулята-кошки готовятся появиться на свет в мобильном музее океанографии в Минске

Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться
11 октября 2018 12:44

Жительница Гомеля начала новую жизнь в 50 лет, открыв свой бизнес: как американский опыт помогает белорусам трудоустроиться