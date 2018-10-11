Пройти 5 км по сугробам в 30-градусный мороз. Белорус рассказывает, как раньше добирались в школу

Сергей Ковалёв, отвечающий за организацию подвоза школьников Белыничского района, вспоминает своё суровое детство.

Сергей Ковалёв, инженер-механик отдела образования Могилёвского райисполкома:

Школа находилась в другой деревне, где-то около пяти километров от дома. Приходилось ходить в школу и в дождь, и в снег, и в метель, в морозы, которые были за 30 градусов в те времена. Скидки, что плохая погода или нет дороги, учителя не делали, это уважительной причиной не было. Пройти 5 километров по сугробам, да ещё и многокилограммовый ранец с книжками за плечами, и в пальто зимнем, шапке, валенках (другой обуви не было, да и холодно было в другой) физически подкачаешься нормально.

Как сельские школьники добираются на учёбу. Специальный репортаж