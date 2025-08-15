«Не надо руки выкручивать» – Лукашенко о механизме работы государственных и частных фармпредприятий

Президент 15 августа собрал совещание по развитию в стране биофармацевтики. Изначально планировалось остановиться на вопросах отдельного проекта «БелВитунифарм» – это крупнейшее биотехнологическое предприятие в стране, однако глава государства расширил тему обсуждения. Александр Лукашенко отметил, биофармацевтика имеет большое значение в масштабах всей Беларуси, а не только отдельно взятого региона. Ведь в любой стране есть два важнейших направления в жизни людей – продовольствие и лечение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итак, если взять лекарства, то в стране 40 производителей, 16 из них государственной формы собственности и 24 – частной. Из 4,3 тысячи зарегистрированных в стране лекарственных средств – 1,7 тысячи производят именно они. И у них нет общей магистральной линии развития, которая бы определяла, какие именно препараты и кто из них будет производить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас появилась куча разрозненных предприятий, которые, может быть, и дублируют производство государственных и так далее, а может быть, непонятно зачем конкурируют потом на рынках и прочее. Почему мы не можем создать определенный холдинг, где были бы учтены интересы государственных и частных?

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

Здесь вопрос регуляторики. Надо понимать, что биотехнология, если брать фармацевтическую промышленность, начала активно развиваться после вашего поручения – обеспечить фармацевтическую лекарственную безопасность страны и довести уровень лекарственного обеспечения до 50 % в суммовом выражении. Тогда начали активно развиваться и государственные предприятия, и потом потянулись предприятия негосударственной формы собственности. В отличие от фармацевтического кластера любой страны, он у нас выполняет еще и социальную функцию. Если брать в наименованиях, больше половины белорусского производства сохраняется. И наша задача здесь – быть не только представленным в дешевом сегменте, но и высокотехнологичные препараты – это моноклональные антитела – инновационные препараты, и для этого планируются шаги как инвестпроекта, так и импортозамещение на наших предприятиях. Если с госорганизациями все относительно ясно, то у частников не настолько. Каждый производит то, что ему выгодно и интересно, местами даже проще. Ведь не секрет, что фармпроизводство под пристальным контролем и каждый новый препарат – это дополнительные сложности. Так как мотивировать решиться на них во имя государственных интересов?

Александр Лукашенко:

Но самое печальное для меня, может, я и не прав, что у нас государственная, частная, государственная, якобы тут они как-то управляются государством. Плохо или хорошо – неважно. А частные… Подумаешь, пусть сами живут, выживают и работают как хотят.



Владимир Караник:

Не совсем так. У государства есть механизмы регуляторики, которые позволяют определять политику в этом направлении.

– То есть руки выкрутить мы им можем всегда. А нам не руки выкручивать надо. Нам надо объединяться и вместе работать.

– Мы и стимулировать их можем, и мы можем объединять их. Для этого надо просто регуляторными механизмами более тонко и эффективно пользоваться. Читайте также: Лукашенко: лекарства и ветпрепараты – направления, где Беларусь может преуспеть Лукашенко ориентирует на активное развитие в стране биофармацевтики Лукашенко о биофармацевтике: заразы в мире предостаточно, поэтому лечить людей надо!

Заслушав в закрытом режиме все доводы, Президент пришел к выводу, что для достижения баланса государственного и частного партнерства в сфере биотехнологий все инструменты есть, надо лишь их использовать. В целом у нас есть компетенции, а мощностями прирастем.

Владимир Караник:

Задача первая – обеспечить эффективное использование имеющихся механизмов и постепенно выработать концепцию, которая направлена на совершенствование этих механизмов в рамках реорганизации или в рамках перераспределения полномочий, или в рамках создания новых структур. На это вопрос стоит ответить тогда, когда возможности существующей системы будут выведены на полную мощность. Что касается «БелВитунифарма» и вопросов, которые возникли, то решать их будут без привлечения иностранных инвесторов и в самое ближайшее время, чтобы к 2030 году мы получили то, о чем так долго говорили. Субботин: биотехнология – это будущее человечества.