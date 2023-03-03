Около 30 человек впервые в Минске получили статус старших по дому и подъезду

Новости Беларуси. В Советском районе вручили удостоверения старшим по домам и подъездам. Документы в торжественной обстановке получили около 30 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такой статус минчанам присвоили впервые. Он поможет решать проблемы родного двора и района еще эффективнее. Кроме того, доверие и поддержка позволят вовлечь в развитие городской среды еще больше жителей столицы. Кстати, сделать городскую среду лучше может каждый – в Советском районе активистов продолжают выбирать. Из более 500 домов в 125 уже есть свои представители.

Ирина Денисова:

Живу я в Советском районе, переулок Якуба Коласа, дом 13. Являюсь в настоящее время старшей по дому. У нас очень активные жильцы. И что касается чистоты в подъездах, всегда цветы на подоконниках у нас, шторки, всегда очень чисто. Мы охватываем не только свой дом, но стараемся агитировать и соседние дома.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Граждане сами зачастую проявляют инициативу. Говорят: вот, у нас есть двор, мы хотим смотреть за нашим двором. Во дворе есть многоквартирный дом, есть у нас активист, который пусть будет старшим по дому. Эта инициатива поддержана и в Совете Республике, и в Минском городском Совете депутатов, и в Мингорсиполкоме.