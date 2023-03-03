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40 лет опыта. Посмотрите, какие работы создаёт мастер резьбы по дереву из Беларуси!

03 марта 2023 14:14
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Новости Беларуси. Начинал с простого, теперь ас своего дела. Мастер Виктор Валуев родом из агрогородка Семеновичи. Занимается резьбой по дереву почти 40 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В его коллекции изделия начиная от картин и заканчивая уникальными архитектурными фигурами.

Мария Царикевич познакомилась с мастером своего дела.

40 лет опыта. Посмотрите, какие работы создаёт мастер резьбы по дереву из Беларуси!-1

Мария Царикевич, корреспондент:
От эскизов до реализации идей. Виктор Викторович Валуев занимается резьбой по дереву около 40 лет. В его коллекции различные картины, скульптуры животных и персонажи.

40 лет опыта. Посмотрите, какие работы создаёт мастер резьбы по дереву из Беларуси!-4

40 лет опыта. Посмотрите, какие работы создаёт мастер резьбы по дереву из Беларуси!-6

Любовь к рисованию и белорусской природе – так зародилось хобби. Со временем переросло в дело жизни. Виктор Викторович уже более 30 лет работает в школе учителем труда. Сейчас на пенсии, но продолжает заниматься плотничеством. В школе учит ребят работать с деревом.

40 лет опыта. Посмотрите, какие работы создаёт мастер резьбы по дереву из Беларуси!-9

Виктор Валуев, житель агрогородка Семеновичи:
Когда работаешь с детьми, приходилось много рисовать с ними, какие-то разработки по трудовому обучению. Даже в школе дети просто какие-то скульптурки делают. Надо сразу нарисовать, разработать, а потом делать.

40 лет опыта. Посмотрите, какие работы создаёт мастер резьбы по дереву из Беларуси!-12

Подробности в видеоматериале.

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# Творчество # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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