Промышленность, транспорт и авиасообщение. Минск и Нижний Новгород утвердили план работы и взаимодействия

До 2025 года утвержден план работы и взаимодействия. Он включает в себя 43 пункта. Среди сфер интересов – промышленность, транспорт, образование, культура и спорт. Одно из важнейших направлений – туристическое. Расширить границы дружбы поможет и возобновившееся авиасообщение. Напомним, 2 марта в Минске встретили первый самолет из Нижнего Новгорода.

Александр Симагин, директор департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода (Россия):

В самой ближайшей перспективе в Минске пройдет отраслевая выставка «Отдых», посвященная туризму. Делегация Нижегородской области и Нижнего Новгорода планирует принимать участие в этой выставке. Более того, в Нижнем Новгороде мы ждем коллег в самое ближайшее время на рекламно-информационный тур, у нас регулярно происходят обмены и взаимодействие туротрасли в формате онлайн. Совсем недавно, во Всемирный день экскурсовода, мы на базе нашего туристско-информационного центра проводили онлайн-мероприятие, награждение лучших.