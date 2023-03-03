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Промышленность, транспорт и авиасообщение. Минск и Нижний Новгород утвердили план работы и взаимодействия

03 марта 2023 15:40
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Минск и Нижний Новгород наращивают двустороннее сотрудничество, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Промышленность, транспорт и авиасообщение. Минск и Нижний Новгород утвердили план работы и взаимодействия-1

До 2025 года утвержден план работы и взаимодействия. Он включает в себя 43 пункта. Среди сфер интересов – промышленность, транспорт, образование, культура и спорт. Одно из важнейших направлений – туристическое. Расширить границы дружбы поможет и возобновившееся авиасообщение. Напомним, 2 марта в Минске встретили первый самолет из Нижнего Новгорода.

Промышленность, транспорт и авиасообщение. Минск и Нижний Новгород утвердили план работы и взаимодействия-4

Александр Симагин, директор департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода (Россия):
В самой ближайшей перспективе в Минске пройдет отраслевая выставка «Отдых», посвященная туризму. Делегация Нижегородской области и Нижнего Новгорода планирует принимать участие в этой выставке. Более того, в Нижнем Новгороде мы ждем коллег в самое ближайшее время на рекламно-информационный тур, у нас регулярно происходят обмены и взаимодействие туротрасли в формате онлайн. Совсем недавно, во Всемирный день экскурсовода, мы на базе нашего туристско-информационного центра проводили онлайн-мероприятие, награждение лучших.

Промышленность, транспорт и авиасообщение. Минск и Нижний Новгород утвердили план работы и взаимодействия-7

В том числе в планах – установить железнодорожное сообщение из Минска в Новосибирск через Нижний Новгород.

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# Беларусь-Россия # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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