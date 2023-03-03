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Не знаете, куда сходить в субботу? Правоохранители приглашают минчан на большой праздник в честь Дня милиции

03 марта 2023 14:05
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Новости Беларуси. В Минске 3 марта отдали дань памяти погибшим при исполнении служебного и воинского долга правоохранителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Не знаете, куда сходить в субботу? Правоохранители приглашают минчан на большой праздник в честь Дня милиции-1

Уже завтра, 4 марта, в стране отметят День белорусской милиции. По этому случаю представители Министерства организовали для жителей и гостей столицы на Октябрьской площади большой праздник. Выставки, интерактивные зоны – развлечение по душе найдет каждый.  

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# Праздничные даты # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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