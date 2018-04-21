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Около 3 миллионов белорусов приняли участие: Михаил Русый сообщил о предварительных итогах субботника

21 апреля 2018 13:28
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Новости Беларуси. И стали известны предварительные итоги республиканского субботника: участие в большом трудовом марафоне принимают около трех миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 3 миллионов белорусов приняли участие: Михаил Русый сообщил о предварительных итогах субботника -1

Об этом сообщил заместитель премьер-министра, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению субботника Михаил Русый.

Около 3 миллионов белорусов приняли участие: Михаил Русый сообщил о предварительных итогах субботника -3

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
Прогнозируем, что около 7 миллионов 500 тысяч рублей будет заработано. 50 % будут оставлены в распоряжении местных органов власти, вторая половина денег уйдет на благое дело, будет дополнительно закуплено оборудование.

Около 3 миллионов белорусов приняли участие: Михаил Русый сообщил о предварительных итогах субботника -5

Около 3 миллионов белорусов приняли участие: Михаил Русый сообщил о предварительных итогах субботника -7


По традиции все заработанные на субботнике деньги идут на важные социальные проекты. Так, в 2018 году половина средств останется в распоряжении облисполкомов и пойдет на обустройство населенных пунктов, мемориальных комплексов, мест воинских захоронений и на подготовку детских лагерей к летнему сезону. Остальные отправят на закупку оборудования для больницы скорой медицинской помощи в Минске в преддверии Европейских игр-2019.

Около 3 миллионов белорусов приняли участие: Михаил Русый сообщил о предварительных итогах субботника -9

# общество # Михаил Русый # Субботники в Беларуси # Фотофакт

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