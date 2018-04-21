Около 3 миллионов белорусов приняли участие: Михаил Русый сообщил о предварительных итогах субботника

Новости Беларуси. И стали известны предварительные итоги республиканского субботника: участие в большом трудовом марафоне принимают около трех миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению субботника Михаил Русый.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:

Прогнозируем, что около 7 миллионов 500 тысяч рублей будет заработано. 50 % будут оставлены в распоряжении местных органов власти, вторая половина денег уйдет на благое дело, будет дополнительно закуплено оборудование.