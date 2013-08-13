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Около 20 представителей СМИ Украины на протяжении трёх дней будут знакомиться с жизнью в Гродненской области

13 августа 2013 17:52
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Новости Беларуси. Своими глазами или информация из первых рук. В пресс-тур по Гродненской области отправились украинские журналисты.

Около 20 представителей масс-медиа соседнего государства на протяжении трёх дней будут знакомиться с жизнью белорусского региона. Гости в основном представляют пишущие издания. Об увиденном на Гродненщине обещают написать на страницах газет и журналов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Омельчук, заместитель директора Киевской городской телерадиокомпании:
Я надеялся увидеть всё работающее, и я это увидел. Вот к сожалению, у нас в Украине это не наблюдается в силу разных обстоятельств - приватизация, переход в разные формы собственности. Многие предприятия, где работали тысячи людей, остановились, закрылись, перепрофилировались. У вас всё работает, вот это я ожидал увидеть, и это я увидел.

Олег Наливайко, президент Национального союза журналистов Украины:
Мы познакомились с молочно-товарным комплексом, посетили социальную сферу, были в кинотеатре, были в музее. Самое важное для нас - мы имели общение профессиональное с районной газетой. Абсолютно открытые отношения и вот то гостеприимство, которые характерны для белорусов традиционно, это на каждом шагу мы чувствуем.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Украина # Сергей Омельчук # Олег Наливайко # Национальный союз журналистов Украины

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