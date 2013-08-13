Новости Беларуси. Без отрыва от учебы. Белорусские студенты теперь смогут трудиться в студотрядах круглый год. Это предусмотрено указом Президента.

Чтобы приступить к работе, желание самого студента не достаточно. Для того, чтобы работа не пошла в ущерб учебе, необходимо согласие руководителя учреждения образования.

Как показывает практика, молодые люди проявляют все больший интерес к работе не только в летний период, но и в течение всего календарного года. Особенно это касается строительных, педагогических отрядов, а также сферы услуг., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.