Минский фотограф рекламировал свои услуги с помощью печати на банкнотах

Новости Беларуси. Привлечет ли внимание правоохранителей следующий случай покажет время. Минский фотограф решил разрекламировать свои услуги весьма своеобразным способом. Парень разместил номер телефона прямо на банкнотах. Он штамповал и тысячные купюры, и 200-тысячные, и даже доллары. Всего за три недели предприимчивый парень «испортил» таким образом около 50 млн рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока юристы дают правовую оценку этому поступку, парламентарии обсуждают возможность усиления меры ответственности на законодательном уровне.

Илья Мурашко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы как парламентарии должны обратить действительно на это внимание. Любая банкнота имеет себестоимость. Эти деньги необходимо изъять из оборота. Кто понесет затраты по возмещению новых купюр? Мы понимаем, что предусмотрена и в Трудовом Кодексе, и в других нормативных актах материальная ответственность за порчу имущества. Может быть, с этой стороны подойти. Но, тем не менее, только изменив, внеся изменения в законодательства, мы можем решить данный вопрос.