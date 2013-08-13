Новости Беларуси. Более тысячи человек примут участие в областной конференции педагогических работников в Борисове. Представители сферы образования, органов госуправления, общественных организаций, профсоюзов и бизнес-структур обсудят новые подходы в обучении.

Основной акцент – на качество образования и внедрение информационных компьютерных технологий. Будут работать 14 тематических секций, а также многочисленные стенды, посвященные деятельности школьных бизнес-компаний.

Педагоги обменяются опытом и определят приоритетные направления на этот учебный год. В рамках конференции состоится чествование молодых специалистов и ветеранов труда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.