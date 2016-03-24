Около 150 больных туберкулезом в Беларуси переведут на видеоконтролируемое лечение

Новости Беларуси. Около 150 больных туберкулезом переведут на видеоконтролируемое лечение. С помощью Интернета врачи смогут следить за приемом препаратов пациентами. Больным не нужно будет ежедневно приезжать в медучреждение.

В целом Министерство здравоохранения планирует за ближайшие 20 лет снизить смертность среди больных туберкулезом на 95%. На сегодняшний день на 100 тысяч населения приходится более 30 тысяч больных.

24 марта в мире отмечают день борьбы с туберкулезом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.