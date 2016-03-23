Новости Беларуси. Больше парковок и социальных объектов. В Минске разработали градостроительный проект застройки в микрорайоне Курасовщина. Изменения коснутся территории в границах улиц Казинца и Брестской. Согласно архитектурному плану, на неэффективно используемых площадях построят новое жилье с подземным паркингом. Увеличат и число торговых центров, точек общественного питания. А на следующей неделе в районной администрации стартует общественное обсуждение.

На месте ветхой двухэтажной постройки на улице Брестской возведут новый 12-этажный жилой дом с подземным паркингом. Сразу после общественного обсуждения здесь займутся подготовкой почвы под новый фундамент.

Именно этот инвестиционный участок после утверждения градостроительного проекта предложат для освоения спонсорам. Пока здесь лишь отселенный дом, причем находится он в аварийном состоянии.

На противоположной стороне улицы находится еще один инвестиционный участок. Как видим, жилой дом еще не отселен. Сейчас попробуем разобраться, в каком состоянии находится здание и что думают об этом его жители.

По словам семейной пары, за более чем полувековую историю дома косметический ремонт здесь проводили единожды. А речь об отселении горожан из аварийного помещения в комфортные апартаменты ведется уже давно.

Евгений Васюченя:

Пошла трещина по всему фасаду. Конечно, не против, чтобы быстрее все решалось.

А на этом месте в более чем шеститысячной Курасовщине появится то, что просто необходимо жителями микрорайона. В границах улицы Казинца и третьего транспортного кольца разместят общежитие, магазины и аптеки в шаговой доступности от домов.

Надежда Николаевна – старожил микрорайона. За подарками любимой внучке ей приходится отправляться в центр города.

Надежда Башкова:

Нет промтоварных магазинов. В основном только продуктовые, поэтому хотелось бы, чтобы были промтоварные.

Решение проблемы нехватки парковочных мест также предусмотрено градостроителями. Согласно проекту, их число увеличится практически в пять раз.

К слову, город готов выслушать идеи и всех неравнодушных горожан. С 28 марта по 21 апреля в Октябрьском районе пройдет общественное обсуждение. С материалами проекта можно будет ознакомиться в администрации.

Вячеслав Евсеев, главный архитектор проекта:

Мы еще получим от населения какие-то пожелания, какую-то информацию для дальнейшего проектирования.

Изменения затронут и другие районные улицы. Преобразятся границы второго транспортного кольца, улица Вирская и Чкалова. Здесь предполагается строительство нового спортивного комплекса, а также объектов бытового обслуживания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.