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Святой пасхальный тридиум начинается у католиков: 24 марта – Великий четверг

24 марта 2016 06:01
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Новости Беларуси. Святой пасхальный тридиум начинается у католиков. 24 марта – Великий четверг. Утром в соборах проходит особая месса освящения мира. А вечером пройдет литургия воспоминания тайной Вечери. Во время службы состоится традиционное омовение ног 12 мужчин – память о том, как в этот день Иисус проделал такой же обряд с учениками. Ритуал символизирует духовное очищение. В этом смысл последних дней Страстной недели перед великим праздником Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Церковные праздники

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