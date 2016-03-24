Новости Беларуси. Святой пасхальный тридиум начинается у католиков. 24 марта – Великий четверг. Утром в соборах проходит особая месса освящения мира. А вечером пройдет литургия воспоминания тайной Вечери. Во время службы состоится традиционное омовение ног 12 мужчин – память о том, как в этот день Иисус проделал такой же обряд с учениками. Ритуал символизирует духовное очищение. В этом смысл последних дней Страстной недели перед великим праздником Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.