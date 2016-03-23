Ключи от нового общежития 23 марта получили учащиеся и сотрудники музыкального колледжа Минска

Новости Беларуси. Уютная обитель для столичных виртуозов. Ключи от нового общежития 23 марта получили учащиеся и сотрудники старейшего музыкального колледжа Минска. Девятиэтажное здание прописалось в самом центре столицы.

Собственными апартаментами город обеспечил порядка 300 музыкантов. Причем это общежитие кардинально отличается от подобного рода социальных объектов. Для его жителей предусмотрели двухэтажные комнаты с собственной кухней и двумя санузлами в каждой. В стенах нового дома музыканты смогут развиваться и профессионально. Здесь и новые рояли, и залы со звукоизоляцией, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владислав Калита, студент Минского государственного музыкального колледжа им. Глинки:

Прежде всего ощущение комфорта, некоего домашнего уюта, все очень современно. Появилось общежитие, и две минуты будут уходить только на дорогу.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Сегодня учащиеся получили возможность здесь и проживать, и организовывать самостоятельную работу. А для музыканта очень важно иметь условия для индивидуальной, самостоятельной работы.