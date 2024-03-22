«Рада, что продлеваю жизнь ремеслу». Пообщались с народным мастером Беларуси

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Наталья Баринь, народный мастер Беларуси:

Хочется, чтобы наши дети продолжали все наши традиции. Когда садишься за работу, надо чтобы было настроение, спокойствие, потому что вся энергетика передается рушнику или поясу. Очень ценятся вещи, которые выткали дети, потому что у детей помыслы чистые, энергетика этих вещей очень хорошая. Мы имеем большой потенциал, наши дети все это тоже должны уметь и знать.

Это тяжелый труд, нужны усидчивость, терпение, потому что это долгий процесс. Я очень рада, что продлеваю жизнь этому мастерству, ремеслу. Это душа нашего государства, которая передается из поколения в поколение. Это гордость нашей страны, что мы не забыли свои корни.

По телевизору увидела убранство Дворца Независимости, мне понравился один из узоров. Я его сфотографировала на телефон. Исходя из технических условий для пояса, немного подкорректировала и сделала пояс такой. Мечтаю при случае подарить Президенту такой пояс.