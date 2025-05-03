Как уцелеть в одной из самых экстремальных профессий – День пожарного в ток-шоу «Большой город»

В этот день вспоминают людей, посвятивших жизни защите от огня. 4 мая традиционно во всем мире отметят День пожарного. Несомненно, наши спасатели работают на самом высоком уровне: быстро, профессионально, технологично и ликвидируют ЧС не только в Беларуси.

Люди, чей праздник всегда на боевом посту. Белорусские пожарные. 24/7. Готовность номер один.

Подразделения МЧС всегда находятся в боевой готовности для того, чтобы отреагировать и помочь.

Помощь после стихийных бедствий в Турции и Мьянме. Что было самым сложным, когда шансы найти выживших практически равны нулю?

Всегда тяжело наблюдать за горем людей, надеющихся, что кто-то выжил, и просящих, чтобы помогли.

Престиж профессии. Как детские мечты стать пожарным превращаются в цели и почему будущие спасатели не засиживаются в аудиториях?

Мы проходим практику в учебной пожарно-аварийной спасательной части нашего университета. И с первых дней привлекаемся к ликвидации реальных чрезвычайных ситуаций.

Как спасают жизнь и тушат пожары горячие парни из МЧС и как им в этом помогают женщины?

Наши девушки трудятся диспетчерами и оперативными дежурными. Да, мы не ликвидируем пожары, но делаем все для того, чтобы они не происходили.