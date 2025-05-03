Техника времён войны и более 200 единиц современной – посмотрели за репетицией Парада на 9 Мая

В Минске прошла первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под звуки оркестра перед трибунами у стелы «Минск – город-герой» оттачивали движение пешие расчеты, ехала техника – как ретромашины, так и современные образцы от белорусского военпрома. В 2025 году парад пройдет с небывалым размахом. Наш корреспондент Алина Мычко побывала на генеральной репетиции.

Измененная программа, принципиально новый замысел. В юбилейный год Великой Победы организаторы обещают по-настоящему удивить. Парад будет разделен на две равные части: историческую и современную. Сначала окунут в атмосферу победного 1945-го. Так зрители увидят связь поколений – от танков, с которыми шли на Берлин, до техники, что сегодня стоит на страже нашей страны. В колоннах промаршируют расчеты в форме и с вооружением времен Великой Отечественной.

Дмитрий Мищанчук:

Мы все представляем партизан времен Великой Отечественной войны. Люди военные, команда поступила – все откликнулись. Тем более повод соответствующий. В коробку очень жесткий отбор был – и по строевой, и антропометрия соответствующая чтобы была. 80 лет Победы – мы помним, подвиг не забыт.

Вторая часть парада явит зрителю гордость белорусской армии. Будет представлено более 200 единиц современной техники: от «Искандеров» и «Полонезов» до модернизированных бронетранспортеров и артиллерийских установок. В пешей колонне пройдут представители всех силовых ведомств страны – это свыше 4 тысяч человек. Чеканить шаг наравне со старшими товарищами будут суворовцы и кадеты – 80 лучших не только в части учебы, но и в строевой подготовке.

Иван Тяпко, воспитанник Минского суворовского военного училища:

Очень гордо стать участником парада! Нас командир роты выбирал по самым лучшим признакам: учеба, строевая подготовка. У меня были хорошие эмоции, когда я узнал, что буду участвовать. Тренировки по несколько раз в день, сначала было очень тяжело для нас, потом легче – и тренировки стали намного лучше.