Около 1000 предписаний и 500 протоколов: МВД проводит весенний мониторинг сельхозпредприятий

Новости Беларуси. Около 1000 предписаний об устранении проблемных вопросов и 500 протоколов об административных правонарушениях – таковы результаты мониторинга работы сельхозпредприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии посевной кампании правоохранители проверяют готовность техники и сохранность товарно-материальных ценностей. Чаще всего штрафуют за нахождение на рабочем месте в нетрезвом состоянии и за кражу топлива. Сотрудники милиции в первую очередь действуют на предупреждение таких фактов.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:

Кроме данных от местных властей используются и определенные оперативные возможности получения информации. Вся информация досконально проверяется, устанавливается соотношение с реальным положением дел. Ежедневно анализируются результаты работы, обобщается информация о технике, о ее реальном техническом состоянии, выявленных нарушениях, принятых мерах по их устранению.