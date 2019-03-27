Меморандум о взаимопонимании подписали судебные эксперты Беларуси и Южной Кореи

Новости Беларуси. Система опознавания лиц по видеоизображениям, автоматизация анализов ДНК и вычисление фальшивых денег. Возможность обмена технологиями и опытом в сфере судебной экспертизы обсуждают 27 марта белорусские и южнокорейские специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители судебно-экспертной службы этой страны с визитом в Минске. Сегодня же стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевает возможность обучения сотрудников.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Речь идет о высоких технологиях, производства экспертиз в IT-сфере, об автоматизации процессов – нам это все крайне интересно. Сегодня Государственный комитет проводит серьезную программу модернизации наших учетов баз данных, которые позволяют в том числе раскрывать преступления и преступления прошлых лет.

Янг-Шик Чой, директор Национальной судебно-экспертной службы Республика Корея:

Нам хорошо известно о высоком уровне белорусских специалистов. И сегодня у нас есть все возможности, чтобы найти пути сотрудничества в разных сферах. Например, в Корее хорошо развито электронное правительство, его высоко оценила ООН. Этими технологиями мы могли бы поделиться и с вами.