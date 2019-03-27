Лимузин и волк из цветов. Посмотрите, какие необычные клумбы появятся в Минске

Как Минск готовится встретить гостей Вторых Европейских игр, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Тюльпаны, хризантемы, бегонии, петунии – целый ансамбль цветочных композиций совсем скоро создаст настоящую симфонию на всех улицах столицы!

Не за горами Вторые Европейские игры, встречать гостей Минск будет во всей красе. В этом году особая честь представлять город выпала Московскому району, ведь именно тут расположилась студенческая деревня – место, где будет жить свыше 6 000 участников соревнований.

Александр Барановский, директор УП «Зеленстрой Московского района г. Минска»:

К Европейским играм на откосе около пищеблока мы сделаем эмблему Европейских игр в цветах, около общежития тоже будет цветочная композиция – яркая, привлекательная.

В этом году работниками «Зеленстроя» уже высажено более 1 000 деревьев и 2,5 тысячи кустарников. А это значит, что радовать своей красотой природа будет не только пешеходов, но и автомобилистов.

Вдоль транспортных артерий расположились наиболее устойчивые к условиям городской экологии породы деревьев: липа, рябина, клен, берёза.

Трёхуровневые развязки украсят цветущими композициями в виде авто и животных. Границы района будут охранять специальные знаки с кашпо из вьющихся летних петуний.

Александр Барановский:

Проспект Дзержинского – это основная артерия Московского района, он порядка 7 км. Брестское направление – въезд в город Минск, к Европейским играм будет стоять Лесик – 2,5 метров высотой. Ещё добавляется у нас ограждение по разделительной полосе, и на нём будут висеть 2 242 ящика с цветущими цветами красивыми, те же петунии.

Свыше 140 тысяч цветов украсят улицы района уже к июню. Ландшафтная группа «Минскзеленстроя» разрабатывает схемы композиций. На каждой клумбе предусмотрено определённое количество цветков. Указывают их сорта и оттенки, которых, к слову, превеликое множество.

Дарья Шевченко, инженер садово-паркового хозяйства УП «Зеленстрой Московского района г. Минска»:

Бегония, петуния, агератум, тагетес – это основная масса. Уже многолетние подбираем по срокам цветения, по декоративности соцветий, листьев. Это в основном хоста. Она тоже цветет декоративно, и декоративную форму имеет.

В первую очередь, подбирается нужный ассортимент растений. После начинаются земляные работы: с помощью специальной сетки создается контур рисунка. Устанавливается декоративная лента, иными словами, пластиковый бортик, который не позволяет сорнякам навредить цветам и удерживает композицию в нужной форме. На весенний период обычно выделяют группу из 10 самых опытных специалистов. Именно эти люди работают над оформлением сложных цветочных рисунков.

Александр Барановский:

Подготовка уже идёт, закупаются новые мафы, к маю это всё уже будет готово. Работы ведутся ежедневно. Заметно преобразится к Играм и парк Павлова. Расширят пешеходные дорожки, в результате чего разделятся потоки пешеходов и велосипедистов. Но главная новость – здесь появится целая аллея!