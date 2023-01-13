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«Оказываем помощь всем нуждающимся». Волонтёры слуцкого БРСМ присоединились к акции «От всей души»

13 января 2023 15:16
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Новости Беларуси. Преемственность поколений и забота о пожилых людях. К благотворительной акции «От всей души» присоединились и в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Оказываем помощь всем нуждающимся». Волонтёры слуцкого БРСМ присоединились к акции «От всей души»-1

Я очень вам благодарна за вашу заботу, отзывчивость да доброту.

«Оказываем помощь всем нуждающимся». Волонтёры слуцкого БРСМ присоединились к акции «От всей души»-3

Мария Царикевич, корреспондент:
Помочь по хозяйству, убрать снег и просто пообщаться по душам. Волонтеры слуцкого БРСМ присоединились к акции «От всей души», и сегодня они в гостях у Анастасии Николаевны Галкиной.

«Оказываем помощь всем нуждающимся». Волонтёры слуцкого БРСМ присоединились к акции «От всей души»-5

Хозяйке 99 лет. Но в силу возраста с домашними хлопотами не получается справиться самостоятельно. Поэтому помогает дочь Валентина, а ей, в свою очередь, волонтеры. Дом с печкой. Сегодня стоит задача принести топливные брикеты. Но даже с большим объемом справились за пару часов. Ребята первый раз в гостях у пенсионерки, но теперь планируют часто заглядывать.

«Оказываем помощь всем нуждающимся». Волонтёры слуцкого БРСМ присоединились к акции «От всей души»-7

Кирилл Парфентьев, учащийся Слуцкого государственного индустриального колледжа:
Всякие работы помогаю. Вот недавно помогал снег чистить бабушке. К детям-инвалидам ездили. Сегодня, например, помогаем бабушке торф перевозить.

«Оказываем помощь всем нуждающимся». Волонтёры слуцкого БРСМ присоединились к акции «От всей души»-9

Никита Гудковский, учащийся Слуцкого государственного индустриального колледжа:
Я решил вступить в БРСМ, потому что там мои друзья, чтобы быть с ними, помогать людям, участвовать в таких акциях благотворительности.

«Оказываем помощь всем нуждающимся». Волонтёры слуцкого БРСМ присоединились к акции «От всей души»-11

Валентина Галкина:
С помощью мне не было отказано. Меня люди успокоили и сказали, что обязательно придут. Помощи практически у нас нет. Мы проживаем вдвоем. У меня престарелая мать гораздо старше меня. Я сама тоже ветеран войны. Одну из проблем наши молодые люди просто решили.

Акция «От всей души» стартовала 3 января 2023 года. В течение двух недель волонтеры отряда БРСМ были особенно активны. Навещали одиноких и пожилых людей, поздравляли с праздниками и помогали по хозяйству.

«Оказываем помощь всем нуждающимся». Волонтёры слуцкого БРСМ присоединились к акции «От всей души»-13

Виктория Задера, первый секретарь Слуцкой районной организации ОО «БРСМ»:
Наши волонтеры не участвуют в одноразовых акциях. У нас акции проходят ежегодно, круглогодично. Несмотря на погоду, мы оказываем помощь всем нуждающимся, кто к нам обращается либо кого мы находим сами. Видим, что людям нужна помощь. Это говорит о том, что они видят поддержку, могут на нас надеяться, положиться.

«Оказываем помощь всем нуждающимся». Волонтёры слуцкого БРСМ присоединились к акции «От всей души»-15

Такие визиты и знаки внимания помогают разнообразить будни одиноких и пожилых людей. Кстати, акция завершается, но совершать добрые дела продолжат. Всего в Слуцком районе около 200 волонтеров БРСМ. Поэтому здесь не только есть кому помогать, но и существует целый десант тех, кто протянет руку, приготовит ужин или просто скрасит вечер.

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# Благотворительная акция # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области

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