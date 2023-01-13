«Оказываем помощь всем нуждающимся». Волонтёры слуцкого БРСМ присоединились к акции «От всей души»

Новости Беларуси. Преемственность поколений и забота о пожилых людях. К благотворительной акции «От всей души» присоединились и в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

– Я очень вам благодарна за вашу заботу, отзывчивость да доброту.

Мария Царикевич, корреспондент:

Помочь по хозяйству, убрать снег и просто пообщаться по душам. Волонтеры слуцкого БРСМ присоединились к акции «От всей души», и сегодня они в гостях у Анастасии Николаевны Галкиной.

Хозяйке 99 лет. Но в силу возраста с домашними хлопотами не получается справиться самостоятельно. Поэтому помогает дочь Валентина, а ей, в свою очередь, волонтеры. Дом с печкой. Сегодня стоит задача принести топливные брикеты. Но даже с большим объемом справились за пару часов. Ребята первый раз в гостях у пенсионерки, но теперь планируют часто заглядывать.

Кирилл Парфентьев, учащийся Слуцкого государственного индустриального колледжа:

Всякие работы помогаю. Вот недавно помогал снег чистить бабушке. К детям-инвалидам ездили. Сегодня, например, помогаем бабушке торф перевозить.

Никита Гудковский, учащийся Слуцкого государственного индустриального колледжа:

Я решил вступить в БРСМ, потому что там мои друзья, чтобы быть с ними, помогать людям, участвовать в таких акциях благотворительности.

Валентина Галкина:

С помощью мне не было отказано. Меня люди успокоили и сказали, что обязательно придут. Помощи практически у нас нет. Мы проживаем вдвоем. У меня престарелая мать гораздо старше меня. Я сама тоже ветеран войны. Одну из проблем наши молодые люди просто решили. Акция «От всей души» стартовала 3 января 2023 года. В течение двух недель волонтеры отряда БРСМ были особенно активны. Навещали одиноких и пожилых людей, поздравляли с праздниками и помогали по хозяйству.

Виктория Задера, первый секретарь Слуцкой районной организации ОО «БРСМ»:

Наши волонтеры не участвуют в одноразовых акциях. У нас акции проходят ежегодно, круглогодично. Несмотря на погоду, мы оказываем помощь всем нуждающимся, кто к нам обращается либо кого мы находим сами. Видим, что людям нужна помощь. Это говорит о том, что они видят поддержку, могут на нас надеяться, положиться.