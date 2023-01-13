Прямой эфир

Более 90 тысяч квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в Московском районе Минска

13 января 2023 15:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Московском районе за 2022 год в эксплуатацию ввели более 85 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 90 тысяч квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в Московском районе Минска-1

Из них порядка 18 тысяч для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Заботятся и о комфорте новоселов: во дворах у новостроек современные детские площадки, скамейки и зеленые зоны.

Более 90 тысяч квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в Московском районе Минска-4

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района:
По прогнозу, в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 90 205 квадратных метров жилья, что составляет 1 452 квартиры. Из них два жилых дома будут предусмотрены для нуждающихся граждан.

Более 90 тысяч квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в Московском районе Минска-7

Параллельно в районе возводят и объекты социальной инфраструктуры. Так, в 2023-м планируют завершить строительство детского сада на 230 мест по улице Чюрлениса.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Владимир Танкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В Беларуси очень талантливая молодёжь». Учеников года Минской области выбрали в Борисове
13 января 2023 15:08

«В Беларуси очень талантливая молодёжь». Учеников года Минской области выбрали в Борисове

«На кухне и шприцы, и таблетки. Страшно это всё было трогать». История минчан, которые неудачно сдали квартиру
13 января 2023 14:30

«На кухне и шприцы, и таблетки. Страшно это всё было трогать». История минчан, которые неудачно сдали квартиру

Выдающиеся спортсмены, педагоги и медики. В Слуцке наградили лучших представителей района
13 января 2023 14:18

Выдающиеся спортсмены, педагоги и медики. В Слуцке наградили лучших представителей района