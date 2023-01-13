Более 90 тысяч квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в Московском районе Минска

Новости Беларуси. В Московском районе за 2022 год в эксплуатацию ввели более 85 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Московском районе за 2022 год в эксплуатацию ввели более 85 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Из них порядка 18 тысяч для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Заботятся и о комфорте новоселов: во дворах у новостроек современные детские площадки, скамейки и зеленые зоны.
Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района:
По прогнозу, в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 90 205 квадратных метров жилья, что составляет 1 452 квартиры. Из них два жилых дома будут предусмотрены для нуждающихся граждан.
Параллельно в районе возводят и объекты социальной инфраструктуры. Так, в 2023-м планируют завершить строительство детского сада на 230 мест по улице Чюрлениса.
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