Оказать необходимую помощь – что надо знать о безопасности на воде?

Лето в Беларуси – аномальная жара, проливные дожди, затопление, грозовой фронт, ураган, тысячи поваленных деревьев, гектары пострадавших лесов, разрушения и даже жертвы разгула стихии. О том, как пережить высокий градус, обезопасить себя от перегрева и чрезвычайных происшествий, связанных с погодой, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Вы все-таки на каждом углу говорите о правилах безопасности на воде. Прислушиваются люди, слышат вас? Чувствуете ли вы, что от того, что вы рассказываете, даете больше информации, люди стали более безопасно себя вести?
Юрий Штурхецкий, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:
Не только стали безопаснее себя вести, уже люди сами оказывают помощь тем, кто тонет.
Екатерина Забенько:
Кстати, это очень важно. Сейчас люди стараются владеть информацией и в случае чего оказать необходимую помощь.
Юрий Штурхецкий:
Профилактика в трудовых коллективах, учреждениях образования – рассказывается, как правильно оказывать помощь, спасать, делать непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких, доврачебную помощь. Говорится, рассказывается, алгоритмы действий постоянно на профилактике – это мы делаем. Это один из видов профилактики, когда мы с людьми общаемся. Второй вид профилактики – это уже когда мы во время патрулирования, обходов, рейдов, совместных с МЧС рейдов ходим, выявляем потенциально опасных людей, которые нарушат.
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