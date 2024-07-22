Прямой эфир

Оказать необходимую помощь – что надо знать о безопасности на воде?

22 июля 2024 19:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лето в Беларуси – аномальная жара, проливные дожди, затопление, грозовой фронт, ураган, тысячи поваленных деревьев, гектары пострадавших лесов, разрушения и даже жертвы разгула стихии. О том, как пережить высокий градус, обезопасить себя от перегрева и чрезвычайных происшествий, связанных с погодой, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Вы все-таки на каждом углу говорите о правилах безопасности на воде. Прислушиваются люди, слышат вас? Чувствуете ли вы, что от того, что вы рассказываете, даете больше информации, люди стали более безопасно себя вести?

Оказать необходимую помощь – что надо знать о безопасности на воде?-1

Юрий Штурхецкий, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:
Не только стали безопаснее себя вести, уже люди сами оказывают помощь тем, кто тонет.

Екатерина Забенько:
Кстати, это очень важно. Сейчас люди стараются владеть информацией и в случае чего оказать необходимую помощь.

Юрий Штурхецкий:
Профилактика в трудовых коллективах, учреждениях образования – рассказывается, как правильно оказывать помощь, спасать, делать непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких, доврачебную помощь. Говорится, рассказывается, алгоритмы действий постоянно на профилактике – это мы делаем. Это один из видов профилактики, когда мы с людьми общаемся. Второй вид профилактики – это уже когда мы во время патрулирования, обходов, рейдов, совместных с МЧС рейдов ходим, выявляем потенциально опасных людей, которые нарушат.

Впервые за 88 лет – в Минске обновлен температурный рекорд 1938 года – подробнее здесь.

# Правила безопасности # общество # Екатерина Забенько # Юрий Штурхецкий

Другие новости рубрики

Все новости
Впервые за 88 лет – в Минске обновлён температурный рекорд 1938 года
22 июля 2024 19:19

Впервые за 88 лет – в Минске обновлён температурный рекорд 1938 года

Жара, грозы и порывистые ветры – какие опасности несёт лето белорусам?
22 июля 2024 19:17

Жара, грозы и порывистые ветры – какие опасности несёт лето белорусам?

Медаль «За отвагу» заслужил в 14 лет! «Незабытые истории»
22 июля 2024 18:35

Медаль «За отвагу» заслужил в 14 лет! «Незабытые истории»