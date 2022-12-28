Оказался в числе лучших. Поговорили с курсантом о конкурсе «Студент года»

Очень приятно, когда предпраздничная пора наполнена не только суетой от последних приготовлений, но и подведением итогов за год, а самое главное – свершениями, рекордами и победами. Год прошел не зря, это с уверенностью может заявить наш гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – курсант Университета гражданской защиты МЧС Павел Лащевский. Юрий Царев, ведущий:

Как вам удалось попасть и стать участником конкурса «Студент года»? Для многих загадка, что это такое.

Павел Лащевский, курсант Университета гражданской защиты МЧС:

Конкурс «Студент года» – это достаточно масштабный проект, идет городской этап, потом республиканский этап. Была серьезная подготовка, вуз мой помогал, я и сам придумывал много интересного. Была защита проектов. В честь дня образования БСО, была тема «Белорусский студенческий отряд», мы создавали свои проекты, это был один из этапов. Следующее – это ораторское мастерство и творческий номер. К этому всему нужно было основательно подготовиться и сделать классные, качественные номера. Юлия Самусенко, ведущая:

А так понимаю, что эти этапы нужно было пройти, чтобы стать в числе лучших студентов. Юрий Царев:

Как ваша подготовка проходила? Нужно было сознательно к этому относиться или можно было все отдать на откуп экспромту? Павел Лащевский:

Нет, нужно было основательно подготовиться, хотя экспромты тоже были перед началом выступлений, что-то очень быстро поменять, где-то выйти не из одной кулисы, а из другой. Очень красивые моменты, можно было со светом поиграть, это все было прямо на сцене. Юрий Царев:

Кем были основные конкуренты, самые сильные соперники?

Павел Лащевский:

Сильные соперники были все. И на протяжении столицы, на протяжении республики. Все ребята – это лучшие студенты страны, если говорить о республике. Если говорить о Минске, то это лучшие студенты столицы. То есть конкуренция достаточно серьезная, это подстегивало, мне это очень нравилось, потому что всегда интереснее конкурировать. Поэтому все конкуренты были очень сильные. Юлия Самусенко:

Группа поддержки из вуза была? Павел Лащевский:

Конечно, вуз поддерживал на протяжении всего времени, это был фильм на протяжении полтора месяца. Я всегда это говорю, потому что это действительно так. Я окунулся в этот фильм, вуз поддерживал максимально, преподаватели, офицеры, начальство – все поддерживали. Вносили какаю-то ноту в мои творческие номера, ораторские, то есть какие-то советы маленькие. На самих этапах в Минске, на республике огромная группа поддержки в числе курсантов, офицеров со мной присутствовала. То есть поддержка ощущалась. Юрий Царев:

В чем секрет успеха для вас? Дайте напутственные слова молодым людям. Павел Лащевский:

Секрет успеха у каждого свой, то есть каждый приходит к какому-то новому совершенству по-разному. Я считаю, что человек может сам найти свой секрет успеха, стремиться к лучшему, тогда у него действительно что-то получится. Усердие и найти свой путь. Юлия Самусенко:

Как проходит ваша учеба? Все ли нравится?