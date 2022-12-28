Оказался в числе лучших. Поговорили с курсантом о конкурсе «Студент года»
Очень приятно, когда предпраздничная пора наполнена не только суетой от последних приготовлений, но и подведением итогов за год, а самое главное – свершениями, рекордами и победами. Год прошел не зря, это с уверенностью может заявить наш гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – курсант Университета гражданской защиты МЧС Павел Лащевский.
Юрий Царев, ведущий:
Как вам удалось попасть и стать участником конкурса «Студент года»? Для многих загадка, что это такое.
Павел Лащевский, курсант Университета гражданской защиты МЧС:
Конкурс «Студент года» – это достаточно масштабный проект, идет городской этап, потом республиканский этап. Была серьезная подготовка, вуз мой помогал, я и сам придумывал много интересного. Была защита проектов. В честь дня образования БСО, была тема «Белорусский студенческий отряд», мы создавали свои проекты, это был один из этапов. Следующее – это ораторское мастерство и творческий номер. К этому всему нужно было основательно подготовиться и сделать классные, качественные номера.
Юлия Самусенко, ведущая:
А так понимаю, что эти этапы нужно было пройти, чтобы стать в числе лучших студентов.
Юрий Царев:
Как ваша подготовка проходила? Нужно было сознательно к этому относиться или можно было все отдать на откуп экспромту?
Павел Лащевский:
Нет, нужно было основательно подготовиться, хотя экспромты тоже были перед началом выступлений, что-то очень быстро поменять, где-то выйти не из одной кулисы, а из другой. Очень красивые моменты, можно было со светом поиграть, это все было прямо на сцене.
Юрий Царев:
Кем были основные конкуренты, самые сильные соперники?
Павел Лащевский:
Сильные соперники были все. И на протяжении столицы, на протяжении республики. Все ребята – это лучшие студенты страны, если говорить о республике. Если говорить о Минске, то это лучшие студенты столицы. То есть конкуренция достаточно серьезная, это подстегивало, мне это очень нравилось, потому что всегда интереснее конкурировать. Поэтому все конкуренты были очень сильные.
Юлия Самусенко:
Группа поддержки из вуза была?
Павел Лащевский:
Конечно, вуз поддерживал на протяжении всего времени, это был фильм на протяжении полтора месяца. Я всегда это говорю, потому что это действительно так. Я окунулся в этот фильм, вуз поддерживал максимально, преподаватели, офицеры, начальство – все поддерживали. Вносили какаю-то ноту в мои творческие номера, ораторские, то есть какие-то советы маленькие. На самих этапах в Минске, на республике огромная группа поддержки в числе курсантов, офицеров со мной присутствовала. То есть поддержка ощущалась.
Юрий Царев:
В чем секрет успеха для вас? Дайте напутственные слова молодым людям.
Павел Лащевский:
Секрет успеха у каждого свой, то есть каждый приходит к какому-то новому совершенству по-разному. Я считаю, что человек может сам найти свой секрет успеха, стремиться к лучшему, тогда у него действительно что-то получится. Усердие и найти свой путь.
Юлия Самусенко:
Как проходит ваша учеба? Все ли нравится?
Павел Лащевский:
Да, учеба очень интересная, поступать в МЧС я решил еще в маленьком возрасте, потому что мой папа служил в МЧС. От него мне это передалось. Потом я участвовал в слете юных спасателей-пожарных в «Зубренке». Рядом постоянно МЧС и творчество, но я выбрал профессию спасателя. Мне очень нравится учиться в университете, потому что всесторонняя поддержка университета меня во всех начинаниях творческих, спортивных. И не только меня, а всех курсантов, кто хочет чем-то заниматься. Это всесторонняя поддержка университета, создание материально-технической базы, то есть для творчества актовый зал, медиацентр, много всего, чтобы я развивался в своих любимых направлениях.
Юрий Царев:
У вас есть сейчас уникальная возможность поздравить всех телезрителей с наступающими праздниками.
Павел Лащевский:
Дорогие друзья, я хочу поздравить вас с этими прекрасными праздниками. С Новым годом! Пускай в новом году у вас все получится, вы достигните своих высот, откроете новые таланты, у вас все получится.
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