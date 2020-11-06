«Оказалась не так проста». Григорий Азарёнок о том, как прошёл обыск в квартире Нины Багинской

Новости Беларуси. Вечером 5 ноября в квартире Нины Багинской прошел санкционированный обыск. Сторонников перемен призвали 6 ноября выйти на защиту любимой героини, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что из этого получилось – в материале Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Есть два слова, при упоминании которых у змагаров случается сладострастный экстаз. Нина Багинская. Икона. Звезда. Эталон. Нет таких слов, которые бы описали всю невероятность этой женщины. Она уже 70 лет несет флаг. Но иногда она несет бред.

Каб вы здохлі! Гэта … маскоўскія, пуцінскія … ! Гэта жыдовіны, гэта нелюдзі. Таму не трэба ім плаціць ні капейкі, і не трэба ні адной гадзіны на ніх працаваць. Усё! Григорий Азаренок:

Как говорил Антон Павлович Чехов, в человеке должно быть все прекрасно – и тело, и душа, и мысли. В великолепии мыслей бабушки Нины мы уже убедились, а вчера смогли оценить и атмосферу в ее жилище. Не зря однажды нашему каналу она призналась, что за коммуналку платить не надо. А мыться – на улице в колонках.

Не працаваць і не плаціць, нават за кватэру не заплаціце. Не заплаціце, няхай гэтая ўлада падумает. Так выключат же электричество, воду? Адключаць ваду – ёсць, вон, калонкі паўсюдна. Цяпло не трэба. Григорий Азаренок:

К ней пришли правоохранители с обыском, санкционированным прокурором. Но бабушка белорусской революции оказалась не так проста.

Пошел вон! Пошел вон отсюда! Вы ознакомитесь с постановлением?

Пошел вон, зараза! Пошел, пошел вон! Я вас вынужден предупредить, это официальный документ. Вон отсюда!

… маскоўская! Ну пагадзі, пагадзі, я і на цябе напішу.

… мне руки. Они снимают! Чего вы кричите? Они меня снимают, они слепят меня. Это бандиты. Пошел вон отсюда, дрянь ты такая. И смеется! Ах ты мерзотник, подожди, … , ты сдохнешь. Сдохнешь на моей земле. Тише, сейчас ждем милицию. Помогите! Помогите! Сейчас милиция вас спасет.

– У нас санкция прокурора. Будете знакомиться? – А зачем вы бросаетесь на сотрудников милиции? – Что вы себе позволяете, Нина Григорьевна, так же некрасиво. ­– Пошел вон! – Успокойтесь. – Люди! Люди! – Как вас по отчеству, Нина? – Люди! Григорий Азаренок:

По-моему, это эталон белорусского языка. Напомним, что русский она хочет запретить. Но как в таком случае она сможет ругаться отборнейшим заправским русским матом, непонятно.

Прабач, я на іхней мове не чую, не размаўляю – не хачу быць. Григорий Азаренок:

К сожалению для поклонников матерой бабули, ее никто не арестовал. И даже сцяг не тронули. А ведь уже начиналось бурление мыслей змагарских.

Григорий Азаренок:

Кто заходил к Нине? Она всех распознала. Это реинкарнация русской черной сотни. Уверен, что лично Пуришкевич дал распоряжение.

З пачатку стагоддзя руская чорная сотня ўстраівала пагромы ў гарадах у яўрэйскіх дамах. А цяпер руская чорная сотня сучасная ўстраівает пагромы ў беларускіх дамах. Бо Багінская…

Григорий Азаренок:

Даже «Википедия» не смогла не отметить это событие: героическая оборона с помощью зэдлика. Так пишется история современной Беларуси. Экзальтированная мадам швыряется мебелью.

Григорий Азаренок:

А уже сегодня на защиту родной сквернословной бабушки против черной сотни призвали грудью встать всех неравнодушных змагарок. И даже работу по этому поводу отменили (если они вообще где-то работают). Но что-то пошло не так.