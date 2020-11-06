Прямой эфир

В поликлиниках Минска появятся контейнеры для просроченных лекарств

06 ноября 2020 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как избавиться от препаратов с истекшим сроком годности из домашней аптечки, подскажут минские экологи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Они обеспокоены тем, что такие лекарства наносят серьезный вред окружающей среде.

В поликлиниках Минска появятся контейнеры для просроченных лекарств-1

Так, в больницах, поликлиниках и аптеках планируют установить контейнеры для просроченных антибиотиков, противовоспалительных и гормональных препаратов. Новый способ сбора опасных отходов предложила городская власть.

В поликлиниках Минска появятся контейнеры для просроченных лекарств-4

Пока новшество в качестве эксперимента внедрили в 40-й поликлинике. Только за год здесь собрали больше 70 кг лекарств. Их не вывозят на полигон, а уничтожают в специальных условиях.

Ожидается, что к апрелю подобные контейнеры появятся повсеместно.

# Экология # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Советский Союз в эпоху дефицита: престижно – купить стенку в зал, выйти замуж за офицера и работать в сфере торговли
06 ноября 2020 13:58

Советский Союз в эпоху дефицита: престижно – купить стенку в зал, выйти замуж за офицера и работать в сфере торговли

В Минске продолжается вакцинация против гриппа. Сделать прививку можно до декабря
06 ноября 2020 13:38

В Минске продолжается вакцинация против гриппа. Сделать прививку можно до декабря

В Беларуси трудовые пенсии вырастут с декабря в среднем на 5,4%
06 ноября 2020 13:35

В Беларуси трудовые пенсии вырастут с декабря в среднем на 5,4%