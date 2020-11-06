В поликлиниках Минска появятся контейнеры для просроченных лекарств
Новости Беларуси. Как избавиться от препаратов с истекшим сроком годности из домашней аптечки, подскажут минские экологи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Они обеспокоены тем, что такие лекарства наносят серьезный вред окружающей среде.
Так, в больницах, поликлиниках и аптеках планируют установить контейнеры для просроченных антибиотиков, противовоспалительных и гормональных препаратов. Новый способ сбора опасных отходов предложила городская власть.
Пока новшество в качестве эксперимента внедрили в 40-й поликлинике. Только за год здесь собрали больше 70 кг лекарств. Их не вывозят на полигон, а уничтожают в специальных условиях.
Ожидается, что к апрелю подобные контейнеры появятся повсеместно.