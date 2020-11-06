В Минске 7 ноября пройдёт забег с 200-килограммовым пианино в руках

Новости Беларуси. Минск 7 ноября присоединится к Международному дню пианино, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всех неравнодушных к этому музыкальному инструменту, а также здоровому образу жизни в 11 часов приглашают на стадион педуниверситета в районе станции метро «Первомайская».

Здесь состоится неординарный забег с 200-килограммовым пианино в руках. Дистанция – 400 метров. Понаблюдать за легкоатлетами-любителями и силачами в этом зрелищном флешмобе сможет каждый желающий.