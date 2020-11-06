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В Минске 7 ноября пройдёт забег с 200-килограммовым пианино в руках

06 ноября 2020 14:06
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Новости Беларуси. Минск 7 ноября присоединится к Международному дню пианино, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске 7 ноября пройдёт забег с 200-килограммовым пианино в руках-1

Всех неравнодушных к этому музыкальному инструменту, а также здоровому образу жизни в 11 часов приглашают на стадион педуниверситета в районе станции метро «Первомайская».

Здесь состоится неординарный забег с 200-килограммовым пианино в руках. Дистанция – 400 метров. Понаблюдать за легкоатлетами-любителями и силачами в этом зрелищном флешмобе сможет каждый желающий.

# Спортивный праздник # общество # Фотофакт

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