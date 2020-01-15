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«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси

15 января 2020 19:49
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Новости Беларуси.  Накануне профессионального праздника инженерные войска по традиции проводят сбор по разминированию на полигоне под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 января специалисты демонстрировали свою практическую подготовку: представили мастерство по обнаружению и ликвидации взрывоопасных предметов в различных условиях, а также новинки вооружения.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси-1

Одну из них опробовала Яна Шипко. Подробности учений в ее репортаже.

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На сапере в таком костюме как в фильмах в опасной ситуации будет лежать самая ответственная миссия. Благо, в Беларуси случаев опробовать его в реальной операции пока не было.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси-4

Выдерживает подрыв полутора килограммов тротила в металлической оболочке толщиной 2 миллиметра в полутора метрах от себя без повреждений.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси-7

В арсенале инженерных войск сегодня новейшее вооружение. Миноискатели «видят» даже под землей.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси-10

Так выглядит сплошная очистка местности. Обследуется каждый сантиметр. Место обнаружения взрывоопасного предмета отмечается красным флажком. Потом его нужно изъять и его обезвредить.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси-13

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси-15

Эхо войны или 20 килограммов взрывчатого вещества. Такие взрывы нередки в реальной практике групп разминирования. В 2019 году военные в Беларуси обезвредили 11,5 тысячи взрывоопасных предметов.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси-18

На этих сборах не обошлось и без экспериментов. Сегодня впервые испытали новый блокиратор взрыва. Локализацией остались довольны.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси-21

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных Сил Беларуси:
Мы достигли того, чего хотели. Мы продемонстрировали командирам наших групп разминирования порядок принятия решений и организации разведки на наличие взрывоопасных предметов.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси-24

Какими бы совершенными ни были новинки на вооружении, острый нюх порой ничто не заменит. Элис служит в инженерных войсках пять лет. Александр утверждает: о лучшем напарнике нельзя и мечтать.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси-27

Задачи выполняет в основном по поиску взрывчатых веществ. В основном мы выезжаем на осмотры техники, зданий.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси-30

С ноября прошлого года на базе второй инженерной бригады работает противоминный центр. Главная задача – повышать мастерство личного состава, так что сборов в 2020 году будет много. Одни из самых зрелищных и важных – для понтонных подразделений – пройдут на Днепре.

«Выдерживает подрыв 1,5 килограммов тротила». Показываем новинки инженерных войск Беларуси-33

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Кураков # Фотофакт

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