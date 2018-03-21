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ОИ-2018 и лунный календарь огородника. Что чаще всего искали белорусы в интернете в феврале

21 марта 2018 06:48
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Что в феврале искали пользователи Яндекс? Зимняя Олимпиада в Южной Корее и всё, что с ней связано – расписание, медальный зачёт, результаты белорусских спортсменов, статьи о нашей фристайлистке Анне Гуськовой, российской фигуристке Евгении Медведевой и биатлонистке Динаре Алимбековой.

Далее идут поздравления и идеи подарков к 23 февраля, даты Масленицы, Сретения и Прощеного воскресенья, также подарки и оригинальные поздравления ко Дню святого Валентина.

Лунный календарь огородника: белорусы начали готовиться к лету. Спрашивали белорусы, когда сажать рассаду и самое интересное – конкретно перец. А также результаты прошлогоднего дистанционного тестирования и демо-варианты тестов.

Из кинопремьер пользователей привлекали фильмы «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», «50 оттенков свободы» и «Лёд».

# общество # Интернет # Фотофакт # Юлия Шпилевская # Юрий Царёв # общество

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