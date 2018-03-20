Без сложных формулировок: в минских автошколах презентовали обучающее мобильное приложение

Новости Беларуси. Умная разработка пересказывает официальные главы правил дорожного движения без сложных формулировок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Умная разработка пересказывает официальные главы правил дорожного движения без сложных формулировок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Обучающие ролики здесь в виде блога, а текст – с понятными иллюстрациями. Примечательно, что в транспорте, на пробежке или во время уборки можно воспользоваться аудиоконспектом.
Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Огромное количество молодежи сегодня идет обучаться и получать водительское удостоверение, поэтому необходимо прививать безопасность дорожного движения, а также культуру.