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Без сложных формулировок: в минских автошколах презентовали обучающее мобильное приложение

20 марта 2018 20:11
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Новости Беларуси. Умная разработка пересказывает официальные главы правил дорожного движения без сложных формулировок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Без сложных формулировок: в минских автошколах презентовали обучающее мобильное приложение-1

Обучающие ролики здесь в виде блога, а текст – с понятными иллюстрациями. Примечательно, что в транспорте, на пробежке или во время уборки можно воспользоваться аудиоконспектом.

Без сложных формулировок: в минских автошколах презентовали обучающее мобильное приложение-4

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Огромное количество молодежи сегодня идет обучаться и получать водительское удостоверение, поэтому необходимо прививать безопасность дорожного движения, а также культуру.

# общество # Фотофакт # Автошкола # Сергей Зараник

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