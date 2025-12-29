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Более 3 тысяч работников ЖКХ расчищают от снега улицы и дороги в Беларуси

29 декабря 2025 10:56
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Снежная погода сегодня подбросила работы коммунальщикам. В Беларуси более 3 300 работников ЖКХ заняты на расчистке дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 3 тысяч работников ЖКХ расчищают от снега улицы и дороги в Беларуси-2

Кроме того, задействовано 927 единиц специальной коммунальной техники, в том числе 307 пескоразбрасывателей, 477 снегоуборочных машин, 143 – для погрузки и вывоза снега. В первую очередь расчищают проезды общественного транспорта и остановочные пункты, подъезды к учреждениям образования и здравоохранения, выходы из подъездов, тротуары вдоль домов, контейнерные площадки для вывоза мусора.

Напомним, если есть замечания по работе коммунальных служб, можно звонить по номеру диспетчерской службы 115, либо по единому номеру дорожной службы 125.

# ЖКХ # Погода в Беларуси

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