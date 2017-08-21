«Охват детей дошкольным образованием у нас лучший в СНГ»: как в Беларуси решается вопрос детских садов

Новости Беларуси. В Беларуси в 2017 году построят 15 детских садов. Практически столько же учреждений дошкольного образования планируется ввести в эксплуатацию в 2018-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, чтобы полностью обеспечить потребность в них, нужно найти места приблизительно для пяти тысяч юных белорусов. Этот детский сад открылся в апреле. Безопасные детские площадки со специальным покрытием, дорожные знаки, чтобы изучать правила прямо на месте, компьютерный класс, полный комплект для информационно-коммуникативных технологий, современнейший пищеблок, который позволяет приготовить максимально быстро и без потери полезных качеств.

Группы уже укомплектованы до отказа. Садик открылся недалеко от новой жилой застройки, в том числе с арендным жильем.

Илона Крысенко, заведующий ГУО «Ясли-сад № 147» Минска:

Мы стремимся обеспечить доступность дошкольного образования, поэтому на базе учреждения будет работать адаптационная группа для детей, которые не посещают дошкольные учреждения. Нашим воспитанникам мы предложим широкий спектр дополнительных образовательных услуг разной направленности: это хореография, театральное искусство, подготовка к школе, развитие логики, памяти, мышления. Нехватка мест в детских садах – это, пожалуй, главная проблема дошкольного образования. Чтобы решить ее, каждый год в Беларуси вводится больше десятка новых учреждений. В прошлом – 12, в этом – 16, в следующем – 17.

Работают частные. Вот один из них. В столице. Группы здесь небольшие – не больше 15 малышей. Три педагога в каждой.

Ирина Серебрянская, заместитель директора частного детского сада:

Мы работаем по национальной программе, соответствуем всем нормам и требованиям, которые предъявляют к нам, стараемся максимально обеспечить развитие ребенка, его личности, потому что маленькие дети – это те же люди, которые требуют любви, понимания, внимания. Мы не заставляем. Не хочешь значит можно найти какую-то форму для того, чтобы выучил, сделал то, что для него было бы полезно. В общем, достойная альтернатива для тех, кто не попал в государственный садик рядом с домом. Еще одно направление, которое предлагает развивать наша система дошкольного образования, – детский сад, на первом этаже жилого дома. На площадке выращенный собственными силами огород.

Елена Минчукова, воспитатель ГУО «Ясли-сад № 213» Минска:

Это наш образовательный процесс. Конечно, мы вместе с детками здесь постоянно трудимся. Это прополка, рыхление земельки. И тем самым мы их обучаем, знакомим с окружающим миром. Изюминка садика – внешний вид и планировка.

Рассчитан он, кстати, всего на четыре группы. Само собой, не уступает остальным и по части дошкольного образования. Здоровое питание – блюда, приготовленные на пару. Да и комплектация в соответствии современными требованиями.

Елена Бибик, заведующий ГУО «Ясли-сад № 213» Минска:

Имеется у нас комната отдыха, где могут отдохнуть сотрудники какое-то время. Шикарный спортивный зал, музыкальный зал. У нас есть большой медблок, который оборудован по-современному. Наш сад является экспериментальным. Это встроенное здание. Получается, административный корпус – это первый этаж общежития, а группы – это пристроенные корпуса. Сегодня чуть более пяти тысяч детей ждут места в детских садах. Впрочем, в последнее время ситуация улучшилась.

Альбина Давидович, начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Республики Беларусь:

В целом по республике у нас очень значительный охват детей дошкольным образованием. На данный момент 95,3%. К началу учебного года мы надеемся, что он уже составит 95,9%. Это очень высокий показатель. Он лучший среди всех стран СНГ как минимум. И если мы возьмем Европу, то впереди нас в прошлом году, причем очень незначительно, была только Франция и Бельгия. По закону ребенка не обязательно водить в детский сад. Не обязательно прибегать и к привычным государственным учреждением. Развивать малыша в раннем возрасте можно самостоятельно, есть в Беларуси и большой выбор дополнительных занятий. А вот с пяти лет уже есть необходимость задуматься о подготовке к школе.