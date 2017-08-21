«Население не должно бояться, что после нас кто-то придет»: перепись населения пройдет в Беларуси в 2019 году

Новости Беларуси. В Беларуси впервые в перепись населения включат раздел о сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В анкете, кроме базовых вопросов о месте жительства, доходах и условиях быта, у граждан спросят о наличии дачных участков и подсобного хозяйства. Все вопросы будут максимально простые. Полученные данные позволят Белстату достоверно оценить валовой сбор продукции сельского хозяйства. Провести учет нашим специалистам поможет продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Мы начали работу с ФАО по самому непосредственно вопроснику. Есть ряд вопросов, которые обязательны для проведения переписи по сельскому хозяйству. Кроме того, они готовы нам помочь в информационной поддержке.