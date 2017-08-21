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Посольство США в России отменяет прием заявлений на визы от граждан Беларуси

21 августа 2017 13:40
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Новости Беларуси. Ранее этим занимались в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь, как следует из сообщения на сайте посольства США, белорусам рекомендуют записываться на собеседование для получения неиммиграционных виз в посольства в Варшаве, Киеве или Вильнюсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что в связи с ограничением российской стороной численности сотрудников американской дипломатической миссии процедура выдачи виз США в российских городах, кроме Москвы, будет приостановлена.

# общество # Беларусь-США

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